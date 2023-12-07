陳蕾演唱會白髮有喻意　12月18日優先發售【附購票連結】

陳蕾將於2024年3月舉行首個紅館演唱會，演唱會海報是一個全新造型的陳蕾，一頭長長白髮，頭頂「念」字發出紅光，粉絲大讚非常有型。門票將於12月18日早上10時開始優先發售，公開發售日期則約在12月中，歌迷要留意。

是次白髮造型，陳蕾表示個人非常喜歡，創作過程也有參與構思。「《沙門》演唱會之後，由《世界與你無關》的歌，全部是黑暗中有道光的感覺，海報背景可以好黑暗，我個妝就好白，便是那道光。最終有了這個白髮陳蕾。」

第一次做紅館，陳蕾笑謂因為內部認購反應好，所以壓力反而少，通常開騷前一個月先會有壓力，現在會做好自己身形、聲音、體能管理等等，免得臨急抱佛腳，人Ready好就會減少心理壓力。

她指：「演唱會希望可以視覺、音效上都帶俾大家一個沉浸式體驗，唔會有悶場，絕大部份先用音樂去交流，Encore環節先用打機再交流，哈哈....但公司未知呢件事.....」

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info 陳蕾演唱會 2024 《念》

日期：2024年3月3至5日

時間：晚上8時15分

地點：紅磡香港體育館

票價：$880/ $680/ $480

優先訂票日期及時間：2月18日10:00 至12月20日23:59（Cityline購票通）