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抵讚行為丨同學街上倒瀉水小學生主動抹乾淨　網民激讚有家教：父母識教仔

育兒資訊 12:45 2023/12/07

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同學街上不慎倒瀉水，小學生主動用紙巾抹乾淨，行為獲網民激讚。

良好品格需從小培育。日前有沙田街坊在網上發文，指目睹一名學生不慎倒瀉水，旁邊的同學立即用紙巾抹乾淨地下，並說「不要滑倒人」，行為獲一眾網民力讚。

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該名網民昨日（6日）於Facebook群組發文分享，指目睹一名小朋友不慎倒瀉水，他的同學立即問旁人借紙巾，抹乾淨地下，並表示「不要滑倒人」。

從網民上傳的相片可見，該名身穿藍色外套的學生，蹲下用紙巾將地上的水漬抹乾淨，以免他人因而滑倒。

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貼文一出，有不少網民都大讚該名學生的行為，「好有家教，好乖」、「父母識教仔」、「家長和學校的功勞」、「人的品德就是從小朋友時培養，抵讚」、「識諗多一步，唔抹乾淨就有機會滑倒人，呢個更加抵讚，心地善良高質嘅小朋友」。亦有網民憑校服認出相中的學生來自循理會白普理基金小學，並表示已發電郵表揚他的舉動。

點擊下圖看更多網民留言：

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責任編輯：王明芳

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