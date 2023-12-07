【一帶一路】港人持特區護照赴安哥拉及吉爾吉斯斯坦免簽證　最多逗留30日

▲ 特區護照持有人可免簽證前往安哥拉及吉爾吉斯斯坦旅遊。（資料圖片）

香港政府今（7日）宣布，特區護照持有人可免簽證前往位於非洲的安哥拉，及位於中亞的吉爾吉斯斯坦旅遊，最長可逗留30日。

政府表示，接獲安哥拉共和國政府通知，特區護照持有人可免簽證前往當地旅遊，最長可逗留30日，於1年內最長逗留90日；同時，吉爾吉斯共和國政府確認，特區護照持有人經比什凱克瑪納斯國際機場入境，及持有回程機票，可免簽證前往吉爾吉斯斯坦旅遊，最長可逗留30日，及可於離開當地30日後再次免簽證入境。





入境事務處發言人稱，安哥拉及吉爾吉斯斯坦均為「一帶一路」沿線國家，在有關倡議下，相關免簽證安排為特區護照持有人帶來便利，並有助加強旅遊、文化及經濟聯繫。現時已有171個國家或地區，為特區護照持有人提供免簽證或落地簽證待遇。

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責任編輯：梁凱婷