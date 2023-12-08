高智商兒童︱細心觀察高智商兒童10大特徵　調整育兒方法及早發掘潛能

▲ 以下10個高智商兒童特徵，父母可以加以觀察以調整育兒方法，及早發掘潛能。(iStock圖片)

每個父母都會希望自己孩子是聰明伶俐、高智商。雖然現時未有科學實證培養高智商的條件，有外國媒體就整理出10個高智商孩子可能擁有的特徵，家長可以觀察子女情況，以調整育兒方法，及早發掘潛能。

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1. 長時間專注做一件事

通常小朋友容易被外界細小的聲音或物件打擾分心，一般只能集中在一件事10-15分鐘。如果孩子能夠長時間專注於某項任務或與某個人對望等行為，代表他們更容易培養興趣，有更強的天賦發展愛好。

2. 少睡覺仍精力充沛

睡眠不足會疲倦易怒很正常，但有些孩子少睡覺依然精力充沛，坐不定，孩子總是左右扭動身體，可能他們受到外界的刺激，例如：音樂節奏，表明他們已經準備好做很多事情。日常生活愛不斷發問。這些行為展露孩子對世界的好奇心，充滿求知欲想探索世界，代表孩子愛思考，對日後學習知識更渴求。

3. 更愛與年長朋友玩耍

如果孩子更傾向於和比自己年紀大的小孩一起玩，他們可能比一般同齡孩子較高的情緒智商，與年長的親戚更多交流，讓他們從年長朋友身上學習和模仿，還可以在智力上有額外的挑戰，對答表現得更成熟。

4. 比同齡更早爬行行走

如果孩子比同齡孩子更早學懂爬行、行走和轉身，可能是高智商的表現。根據英國網媒《對話》（The Conversation）報道，研究表明，儘早達到某些嬰兒發展的里程碑與高智商之間的關係。較快速甚至異常超前達到里程碑的嬰兒最終可能會擁有高於平均水平的智力。

5. 比預期更早嘗試說話

嬰兒若比預期更早嘗試說話，反映他們具有溝通的慾望，以及早在平均說話年齡之前就開始形成單字的能力，無疑地與高智商有關。根據澳洲媒體Kidspot的說法，早期嘗試發出聲音的嬰兒可能較聰明和有語言天賦，高智商加快了語言發展的認知。父母定期可朗讀書藉給孩子，有助增強他們對單字的反應，從而理解單詞並形成自己的單詞庫。

6. 更易突破思维跳出框框

嬰兒喜歡色彩鮮豔的積木和玩具，從色彩的敏感程度，反映他們的想像力和創作力。不論是在紙張或是遊戲上，如果孩子不按常規出牌可能是高智商的表現。他們需要外界的刺激來滿足和增強他們的智力。父母可以多帶孩子去散步看看大自然 ,去圖書館聽故事。

▲ 嬰兒喜歡色彩鮮豔的積木和玩具，反映他的想像力和創作力。(iStock圖片)

7. 能在多語言環境下成長

一項雙語程度與認知能力的關係研究表明，孩子聽到不同的語言實際上可以使大腦加以發育，最終可以提高智商。語言的結構、文法都可以訓練孩子學會多種思考方式，若孩子能夠輸出多種語言，通常會比一般小朋友表現出更強的思維模式，因此掌握一種以上語言對孩子也有一系列驚人的好處，高智商只是其中之一。

8. 身材高大

出生時體型較大與高智商之間存在相關性。體型較大可反映嬰兒的吸收營養的程度和認知能力的發展，他們在IQ測試中獲得較高的測試結果。可能是因為在母體期間攝取到更好的營養。

9. 有獨立解難能力

高智商的嬰兒在嬰兒期和學步期時很樂意獨自玩玩具，代表他們有獨自處理自己問題的天份和判斷能力。並且經常尋求能讓他們運用邏輯和解決問題的技能（拼圖、積木等）的單獨活動。當他們開始社交時，他們可能更喜歡有一兩個親密的朋友而不是一大群人，並且可能會被志同道合的孩子所吸引。

10. 對情緒更敏感

高智商的嬰兒對吸收和理解周圍的環境更警覺。 研究表明，嬰兒非常機警，會進行眼神交流，似乎總是在傾聽和觀察。他們能夠集中注意力，並且更早地表現出更大的感知範圍。當小孩子可以更容易捕捉不同人的情緒和反應，反映孩子成長發展有更好的學習能力和共情能力。

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責任編輯：王明芳