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【網絡熱話】開名車夫婦自助餐偷20瓶飲品 遭踢爆後竟咁做超離譜

家事百科 11:58 2023/12/07

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俗語有話，「人無恥便無敵」。眾所周知享用自助餐是讓食客無上限地任食任飲，不過只限於堂食，內地一對夫婦卻於餐後拿走20瓶飲品回家，事後被發現卻耍賴打開飲品只喝一口再歸還，務求一拍兩散。恬不知恥的行為引來大量網友謾罵，「開著豪車的窮人！」

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綜合內地媒體報導，事件發生在上海。本月1日，該對夫婦於某餐廳用餐完公然地拿走一些飲品，遭到店員攔截後迫於無奈歸還飲品。隨後，店員再翻查閉路電視，發現該名妻子原來把一些飲品偷藏手袋內，於是店員便追趕兩人到停車場。

根據拍攝者陸先生所發佈的影片所見，店員走到夫婦的車前理論，但是對方的態度囂張，

根本差不多了吧，我又不是不給你面子。

然後，店員要求查看一下該妻子的手袋卻遭到拒絕，「包裡面你有權看嗎？你沒權看。」

此時該妻子想到一條狠招，

那我全打開了呢，你都不要了是嗎？

影片拍到她下車，開始逐一打開飲品然後每支喝一口，再把它們退還給店員。

事後，店家一位職員接受訪問，表示餐廳的人均消費是200元人民幣（約220港元），店內周圍已貼有標示寫明不可以「打包」，而涉事的夫妻最後只肯歸還6瓶飲品，令人十分無奈，「這只能說是個人教養的問題。」

影片曝光後，網友們一面倒不恥該對夫婦的行為，「世界之大，無奇不有」、「這是偷，或當場喝完」；有人忍不住譏諷，「高素質人才啊！」、「他們家和她們家都只是還沒脫貧，而已。」

有網友眼利指出夫婦駕駛的是蔚來汽車，這牌子的車普遍要價大約在30萬到50萬人民幣（約33萬到55萬港元）左右。所以，有網友揶揄，「開名車還這麼摳。」

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責任編輯︰陳珈希

 

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