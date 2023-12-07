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恩愛夫妻丨傳李嘉欣許晉亨月取200萬零用錢　大美人結婚15年感幸福︰做最真的自己

育兒資訊 12:49 2023/12/07

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有台媒指出，李嘉欣和許晉亨現時每月領取200萬零用錢。

現年53歲的「大美人」李嘉欣與61歲富商老公許晉亨結婚15周年，最近兩夫妻帶同12歲兒子許建彤（Jayden）到上海旅行，更被網民捕獲合照。昨日（6日）有台媒爆料指，許晉亨父親許世勳生前已計劃好將逾400億遺產撥入家族信託基金，李嘉欣與許晉亨每月可領取約200萬港元零用錢，生活無憂。

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據台灣傳媒報道，李嘉欣一家三口近日現身上海半島酒店，相信是一同慶祝結婚15周年。三人身穿便服在晚上步出酒店，直至凌晨2時才返回，同行還有幾名友人。有網民在微博曬出與李嘉欣的合照，大讚李嘉欣「又美又溫柔」，亦可見李嘉欣為民眾簽名，許晉亨在旁靜靜等候。

李嘉欣和許晉亨最近在飛往上海慶祝結婚15周年。（IG圖片）

兒子成年後領取許世勳百億遺產

台媒報道續指，2018年許晉亨父親、香港中建集團主席許世勳去世後，留下遺產高達420億港元，交由家族信託基金會管理，李嘉欣和許晉亨無法完全繼承遺產，但每月可領取約200萬港元零用錢；而早前有本港傳媒報道過，孫兒Jayden亦可於成年後領取所得的遺產。

有報道指許晉亨父親許世勳去世後，留下420億港元遺產，李嘉欣和許晉亨每月可領取約200萬元零用錢。（IG圖片）

李嘉欣許晉亨夫妻保鮮之道

李嘉欣與許晉亨於2008年舉行世紀婚禮，有傳婚禮耗資1億港元，3年後誕下兒子Jayden，穩坐許家新抱之位。李嘉欣不時在社交平台放閃，自言在適當時機遇上丈夫，並讚丈夫為人細心、盡心盡力在生活中製造浪漫，現時二人出街仍會手拖手。去年結婚14周年，李嘉欣還曬出自己的手提電腦、智能手機和手錶的桌面全是兩夫妻的合照，可見兩人恩愛如昔。

大美人曾在訪問中表示，兩夫妻很少爭執，全因兩人的性格互補，並願意尊重對方意見。她又解釋何謂幸福，就是兩夫妻都可以在對方面前做最真實的自己，而非只接受對方最美的一面，無論對方好與不好也願意接納。

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李嘉欣因老公誤會險送命

不過，李嘉欣曾提及去年初入深切治療部（ICU）時，老公誤會了醫生的意思，險讓自己送命。她憶述當晚突然心跳很快，由於正值疫情高峰期，老公便先安排醫生上門診症，醫生發現她每分鐘心跳160，便指示她需入院治療。

當時迷迷糊糊的她仍未知情況危急，還死撐跟家人說沒事，許晉亨見她睡意正濃，便聯絡已離開的醫生可否讓她先睡一會才入院。然而，丈夫卻把醫生回覆的短訊「No！Hurry！」（不！很緊急）解讀成「No Hurry」（不用急），險些令自己錯過黃金治療時間，李嘉欣想起仍猶有如悸：「如果當時我睡着，很可能不會再醒。」

而Jayden從媽媽的IG文才得悉真相，一度感到氣忿，令她驚訝當時才10歲的兒子原來這麼成熟，亦為他對自己著緊大感心甜。農曆年後，她接受一項導管消融手術，在大腿旁穿一條導管進入心臟，防止再有異常的心律不整。

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責任編輯：王明芳

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