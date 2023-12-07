英國留學丨陸永11歲長女Hannah負芨英國　靚老婆不捨每日母女合照留念

▲ 陸永11歲大女將赴英國留學。

陸永與太太陳莉娜（Reina）於2011年奉女成婚，育有大女陸一穎（Hannah）與陸一心（Sim Sim），11歲大女Hannah明年升讀中一。

陸太Reina今日於社交平台透露大女選擇赴英國留學，這位靚媽更流露不捨之情！

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▲ 陸永靚老婆Reina分享母女合照。（取自instagram）

母女每日合照留念

陸永靚老婆Reina於IG分享一張母女合照，Reina坐在司機位旁，而Hannah即坐於後座，未知老公陸永是否任柴可夫「司機」。

當中Reina寫道：「Hannah應承媽咪，去英國之前每日都同媽咪影一張相。仲有幾個月就要離開屋企，全家都開始唔捨得大家，嫲嫲話『我都唔捨得啦』，得閒要同爺爺嫲嫲見多啲面，飲多啲茶！」

看來有感媽咪捨不得她負笈海外，Hannah出招氹媽咪，認真乖女。

有網民問孻女亞Sim會否同行，但未獲Reina回答，另外有網民表示不捨Hannah：「不過為咗佢有美好嘅將來，而家科技發達，日日都可以見到(視像)嘅，會繼續祝福她。」

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暑假曾赴英參加夏令營

其實Reina原打算為Hannah報讀直資學校，早前女兒更拍攝短片作自我介紹。

在片中Hannah說著流利英語，期間更說了少許俄文和法文，懂多國語言相當厲害，連Reina都大讚女兒的影片拍得好，故上載社交平台與大家分享。

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當時Reina於帖文寫道：「當我想幫佢upload申請呢間學校嘅時候，佢同我講咗句「我都去英國啦！」看來是Hannah自己選擇去英國留學，另外今年暑假Reina安排姊妹倆赴英參加Summer Camp「試水溫」。

陸永大女Hannah不但聰明可愛，又識得出招「冧」媽咪，Hannah曾在《我真幸福》作文中表達對父母的謝意，其中寫道：「我有一個好媽媽，我又有個很酷的爸爸。」、「他（和我的母親）是我十一年生命中遇到的最支持我的人」，Reina閱讀完忍不住爆喊。

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