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新手爸媽｜BB患濕疹媽媽被歸咎「吃太多白飯」　醫生揭真相結局反轉

新手爸媽 13:39 2023/12/07

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

BB患濕疹媽媽被歸咎「吃太多白飯」，醫生揭真相結局反轉。

【濕疹/小兒濕疹/異位性皮膚炎/過敏體質】孩子健康成長是父母最大的願望。近日有醫生分享，有媽媽求診時哭訴，其1歲孩子患有濕疹，爸爸竟將原因歸咎於媽媽懷孕時吃太多白飯。醫生聞言直斥離譜，又指孩子的狀況是遺傳父親的過敏體質。

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台灣兒科醫生巫漢盟近日在Facebook專頁發文，指近日遇到幾位壓力大的媽媽，在看診期間忍不住流淚哭訴。他分享案例，指一位媽媽早前帶患濕疹（即異位性皮膚炎）的1歲孩子前來求診，經問診後發現，爸爸有過敏體質，皮膚、鼻子均有出現症狀。不過，對方卻堅稱孩子患濕疹，是因為媽媽在懷孕時吃太多白飯所致。

巫漢盟聞言滿腦「黑人問號」，直言「如果這個說法成立，有吃飯的我們應該每個人都有過敏才對」。他又為媽媽打抱不平，指孩子的過敏狀況是遺傳爸爸的體質，但爸爸卻用這種說法來情緒勒索媽媽，怪到媽媽的頭上，讓他不禁表示「很過分」，形容是「對媽媽莫須有的指控」。

逾6成濕疹兒童1歲已有症狀

濕疹是常見的兒童皮膚問題之一，轉季後天氣變涼和乾燥，出現皮膚狀況的風險也大大提高。兒科專科醫生梁寶兒曾接受TOPick訪問時指出，超過6成患濕疹的小朋友，1歲前已有徵狀出現。

常見徵狀如紅腫、脫皮、發炎等。未夠1歲的小朋友的臉頰、後頸及手腳外側最受影響。

梁醫生將濕疹皮膚形容為一把破了洞的傘，故特別容易受外物侵襲。「因皮膚太容易破損，使致敏源能進入身體，這亦能同時解釋為何濕疹患者的皮膚會如此乾燥，因為皮膚的水份也流失得很厲害。」

處理濕疹常見謬誤

1.皮膚發炎紅腫，甚至有分泌物，可多洗澡作紓緩和清潔？

答︰有人認為多洗澡，洗走皮膚上殘留的髒污，可保持清潔、避免發炎，其實不然。洗澡時會接觸水份和沐浴露，過程或能濕潤肌膚，但當洗澡後抹淨身體、水份蒸發後離開皮膚，皮膚反而可能變得更乾燥，故太常洗澡未必對病情有幫助。

2.子女常常控制不住抓癢，把皮膚抓破更有傷口。穿上密封手套或用布綁住傷口，避免再次抓傷，可以嗎？

答︰清潔傷口後，應保持乾爽、透氣和生，才加快結焦和癒合。若再蓋住它、濕氣更重，細菌滋生的情況充會加劇。

西醫有一個濕敷療法，以治療嚴重濕疹︰用一塊加了處方藥膏的紗布，再以保鮮紙或不透氣物質包實，捆綁在局部位置，敷數小時甚至一個晚上，幫助該處的藥物吸收。惟此手法需於醫生的專業治療下才能做，一般人不應隨意用手套或毛巾捆綁或蓋住發炎皮膚。

3.害怕類固醇，改用天然產品，或市面上的潤膚膏等可以嗎？

答︰若醫生本已處方類固醇藥膏，則建議先按指示完成療程，否則可能弄巧反拙；使用時可多加留意子女狀況，對於新用產品，或有機會出現敏感徵狀。如出蕁麻疹，或濕疹情況加劇，就要停用，購買前可向醫生查詢。

局部使用和外敷的類固醇藥膏，透過皮膚吸收而進入血液的分量不算太多，只要在安全分量下使用，能控制濕疹之餘，副作用亦少。

4.預防皮膚發炎、紅腫，大量戒口可以嗎？

答︰某些患者或對個別食物種類敏感，但非每個濕疹患者都是。若過分戒口，有機會影響小朋友的營養吸收。建議家長於臨床照顧上，多觀察子女於接觸的物品或進食習慣，留意過敏情況的規律，從而找出致敏源。亦可選擇做致敏測試，準確找出原因。

濕疹護理貼士

秋冬是濕疹好發季節，梁醫生有以下幾項建議，以應對天氣改變︰

做好防曬、防蚊工作：選膚質合用的防曬油，如有初步敏感徵狀出現需立即停止使用；蚊可為日本腦炎等傳染病的媒介，故需特別小心。

洋蔥式穿衣法：避免只穿一件過厚的衣服，建議分開一兩層來穿，容易加減，避免太焗熱而引起不適，或其他皮膚敏感問題。

注意出汗：過分潮濕、濕潤是讓細菌滋生的好地方，若本身有濕疹或皮膚過敏、發炎等問題更需留意。

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責任編輯：王明芳

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