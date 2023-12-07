肺炎支原體丨港童入院增3倍料未見頂　何栢良：內地現塑膠化支氣管炎

▲ 肺炎支原體疫情持續在本港升溫。

【肺炎支原體/支原體肺炎/高燒/傳染病/白肺】肺炎支原體疫情持續在本港升溫，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨日（6日）在一個電台節目訪問表示，此病主要影響兒童，內地有兒童感染後未有及時治療，引發「塑膠化支氣管炎」，而本港入院病童由今年8月起到11月，已增加3倍至170宗，預計12月會有更多，仍未見頂。

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何栢良表示，肺炎支原體是一種細菌，主要影響兒童，特別是幼稚園及小學兒童。病人感染後容易引發肺炎，他以內地情況為例，指出部分病童未及時治療，除了出現白肺情形，還會出現腦病變、心肌炎及肝腎受影響等情形。

何栢良指出，過往醫生、家長都低估肺炎支原體的嚴重性，導致過了診斷及使用有效抗生素的最佳時機，繼而引致很多併發症出現。他續指，內地爆發疫情原因，多因不少病童仍繼續上課，而本港亦出現感染個案，是由於兒童跟隨家長北上旅遊消費所致。

何栢良料未見頂 病情或影響全年

而何栢良亦關注到，內地有部份兒童，出現塑膠化支氣管炎情形。何栢良表示，在瑪麗醫院一年也不會發現一宗，但內地醫院卻發現達數十宗。而塑膠化支氣管炎，亦即是淋巴液漏入支氣管，並出現硬化，形同石膏倒模般阻塞氣道，從內窺鏡顯示，會發現很像倒模、樹狀物的東西塞住氣道。

▲ 塑膠化支氣管炎示意圖。（圖片來源：歐洲呼吸學會）

何栢良表示，支原體細菌過往一直存在，在本港每隔數年就會出現一次，而上兩次爆發周期是2016及2019年，其時病童入院個案約為每月200至300宗。

而從目前數據顯示，肺炎支原體感染個案自8月起明顯增加，共有57宗；9月有106宗；到11月已達到170宗，升幅接近3倍，但預料12月個案會增多，仍未到頂，恐影響至明年年初，視情形甚至可影響全年。

▲ 何栢良籲在擠迫環境、公共交通工具內戴好口罩。（資料圖片）

何栢良建議，家長若發現兒童發燒及咳嗽超過4至5日，便應進行核酸檢測；倘若病情嚴重亦應盡快做，並呼籲在擠迫環境、公共交通工具內戴好口罩。而在學校期間，暫時可不用要求戴口罩，惟出現爆發時，受影響班級也應戴好口罩。

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責任編輯：王明芳