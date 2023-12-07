潮流髮型｜韓團IVE成員示範浪漫公主頭　蝴蝶結髮飾令甜度爆燈

▲ IVE這三位成員各有各靚！

很多女生都有一個公主夢，喜歡夢幻甜美的穿搭和髮型。韓國女團IVE的其中三位成員，包括張員瑛、安俞真和Liz，都有完美示範公主頭的紮法，而且她們都會搭配華麗的大蝴蝶結髮飾，令整體造型更甜美，散發渾然天成的公主氣質！

張員瑛甜美得來又帶點小性感

張員瑛擁有173cm身高、一雙大長腿有107cm，加上人人稱羨的巴掌臉，其實任何髮型都難不倒她，她最近就十分喜歡紮公主頭，她日前穿上香檳金色露肩短裙，仙氣十足，她再簡單地將一把長捲髮以半綁髮方式紮成公主頭，並梳出齊瀏海，再在髮頂綁上白色絹面蝴蝶結，甜美得來又帶點小性感，一顰一笑顛倒眾生！

在另一個公開演出場合上，張員瑛同樣紮成公主頭，大波浪捲長髮浪漫醉人，今次她綁上黑色絹面蝴蝶結，蝴蝶結以珍珠作點綴，增添華麗感，令年紀輕輕的張員瑛多了一份女人味。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

安俞真公主頭浪漫甜美

私下的張員瑛亦喜歡以公主頭示人，她試過將瀏海中分再夾捲曲，輕放在兩邊小臉蛋上，今次她將後面頭髮綁在後腦比較低的位置，再綁上黑色蝴蝶結，顯得復古甜美。另一位IVE成員安俞真樣子清新，亦曾以黑白小洋裝襯托這款公主頭，並同樣綁上黑色蝴蝶結配搭黑髮，感覺浪漫甜美。

Liz金髮綁出公主頭添型格

而Liz就將長髮染成金色，並且以直髮型式綁出公主頭，加上配搭灰色西裝外套，多了點型格味道，最大亮點是她綁上超夢幻粉紅色絹面蝴蝶結，無論任何角度都可以看到，型格得來依然充滿公主感，絕對是可鹽可甜！

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：Kiwi Lee