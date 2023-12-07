【妨礙司法】涉於警搜屋前取走胞姊電腦　李卓人小姨認妨礙司法公正還押候判

▲ 被告胞姊鄧燕娥今到庭旁聽。（陳曉欣攝）

前「職工盟」主席李卓人小姨鄧燕梨，涉於警方到其胞姊鄧燕娥住所搜屋前，兩度進入單位取走胞姊的手機電腦，被控1項妨礙司法公正罪，案件今（7日）於西九龍裁判法院再提堂，被告承認控罪。裁判官指判監無可避免，將案件押後至12月21日判刑，其間為被告索取背景報告，被告還押候判。

被告鄧燕梨（63歲，無業），被控於2023年3月9日，在香港警務處向鄧燕娥位於荔枝角美孚新村的住所搜屋前，兩度進入單位，移除關乎受查人鄧燕娥的相關案件的證物，從而阻止該等案件證物被檢取及或干擾該等案件證物。

辯方求情指，被告自幼父母雙亡，憑努力考取港大文學士及社會工作碩士學位，求情信指被告一生服務社群。被告在警署為姊姊交保釋金時被捕，坦承取走其姊的電腦和手機，並合作提供密碼。被告沒有深思熟慮犯案，無證據顯示她有意銷毀證據。惟裁判官曾慶東指，同樣無證據指被告有意歸還電腦和手機，不能作有利或不利推論。

裁判官指，雖然被告由得知警方會搜屋至上門取走證物的時間倉卒，但被告兩度入屋反映她經過思考，雖無證據指電腦內有犯罪資料，但判監無可避免。裁判官押後判刑至12月21日，待索取背景報告，被告須還押。

案情指，被告胞姊鄧燕娥案發日下午，被國安處人員以勾結外國或境外勢力危害國家安全罪拘捕。鄧燕娥在警署稱她沒有其美孚住所的鎖匙，獲警方批准讓其法律代表聯絡被告開門讓警方搜屋。鄧燕娥同日4時52分被押送到單位，由被告開啟電子門鎖，警方於約6時半完成搜屋。

警方其後翻查閉路電視，發現被告在警方搜屋前，曾兩度進入單位，先後逗留了69分鐘和41分鐘。被告於3月11日被警方以妨礙司法公正罪拘捕，並檢取屬於鄧燕娥的1部手機和電腦，裝置內載有鄧燕娥的個人資料和家庭照片等。被告警誡下稱知道姊姊被捕，遂到單位取回屬於姊姊的手機和電腦。

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記者：陳曉欣