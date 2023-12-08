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【網絡熱話】深圳遺失身份證及回鄉卡　網民教1個方法即日可過關

親子好去處 12:38 2023/12/08

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有港人分享在深圳遺失證件的處理方法。

【北上消費/深圳/回鄉證/身份證/過關】自從通關後，不少人會趁周末及假期到深圳，但如遺失身份證明文件，應如如何處理？有網民親身教應對方法。

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近日，一名網友在Facebook的「深圳大陸吃喝玩樂交流 (By Runhotel)」群組出帖，稱一位朋友在深圳會展中心站遺失了銀包，內裡有身份證及回鄉卡，不知所措的情況下希望求問一眾網友的意見。帖文一出，吸引到超過200個留言，有不少網友熱心地提供實質的解救方法。

有一名也曾遺失過證件的網友稱，只要去羅湖城對面的中國旅行社補辦一張臨時證便可以。拎取時間只需等待半日，如果中午12點前辦理補證，當天下午4點便可取件，如果下午4點後辦理，那麼第二天早上便可取件。

到香港海關時，網友表示只要對關員表示遺失了身份證，然後進行宣誓便可以，然後留下個人資料及簽明報失，對方便會提供相關文件以便過關。

另外，有網友指出現在深圳的治安良好，尋回失物的機會很大，

其實宜（而）家深圳的治安好好咖（㗎），我個親戚漏左Gucci袋係電動車度，入邊有齊證件同幾千蚊現金，到第二晚先發現唔見左個袋，落去搵仲原封不動係度。

此外，也有網友建議樓主的朋友可以嘗試找相關人士協助，

其實依家好文明㗎，上次老人家喺商場賴低左銀包，有證件有cash，返轉頭搵唔到，即刻搵商場保安睇監控，原來依家有人執到交低俾旁邊商家等人認領。

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責任編輯︰陳珈希

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