【非法借貸】荃灣黑幫放數遭警搗破　借$5,000每星期付利息$1千

▲ 警方搗破一個非法借貸集團。

警方12月5至6日進行代號「鎮惡」行動，打擊非法放債及收數活動。行動期間警方拘捕22人，涉嫌「以過高利率放債」、「無牌放債」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」等罪。

新界北總區刑事部總督察戴玉麟指，行動搗破一個放高利貸集團及其位於荃灣電話中心，拘捕22人，包括5名主腦及骨幹。警方2023年頭三季新界北總區的收數刑事案件錄上升趨勢，包括刑事恐嚇及刑事毀壞，手法通常以淋紅油，及訊息恐嚇受害人及其家人，警方調查後發現大部分案件牽涉電話放債，放債集團會以電話cold call，受害人只需要提供個人資料及住址便可借款，而貸款利息十分高昂，會每星期計算，以借貸額20%計算，即借貸5,000元每星期需償還1,000元利息，年利率超過2,950厘。

其中一個個案，受害人於疫情下失業，向借貸集團借貸5,000元，但實質只收到3,700元，其餘1,300元撥作手續費，而每星期需付800元利息，至償還所有本金，而遲交利息一分鐘需繳付1,000元罰款，其後事主無力償還，遭到收債人上門淋紅油及恐嚇。

新界北總區重案組1a隊高級督察李家榮指，警方今年4月開始深入調查，成功鎖定一個由黑幫操控放債集團，及其位於荃灣電話放債中心，放債集團分工仔細，會以大量人手cold call 以無需審批及快速批核作招徠，如發現有意借貸市民，會以通訊軟件要求受害人提供個人資料及住址證明，當骨幹成員發現有能力收債，就會將款項存入受害人戶口，過程簡單不用簽署及會面，對受害人十分方便。另外集團會招攬大量傀儡戶口作收取受害人利息及還款，再將得益即「黑錢亅迅速往購買名車、名錶及手袋等物品。除自用外亦可以變賣物品套現將黑錢洗白及作為得益。若受害人無力償還，集團會派出行動組不擇手段，以淋紅油及恐嚇迫使受害人或其家人償還債務。而收款戶口及電話均由傀儡人士提供，從而增加警方調查難度。

警方於12月5至6一連2日，除搗破放債集團於荃灣電話借貸中心，並於新界及九龍以過高利率放債、無牌放債、洗黑錢、刑事毀壞及刑事恐嚇等罪，成功拘捕19男3女，年齡介乎22至48歲，包括集團主腦、骨幹成員、行動組及傀儡戶口持有人。除瓦解犯罪集團外，行動中檢獲85萬元現金、總值370萬元財物。包括一部保時捷、多隻名錶及多個手袋，多部手提電話、銀行卡及借貸記錄，行動仍然持續，不排除會再有更多人被捕。

警方呼籲市民，不要向非法借貸集團借貸，因為除利息高昂外條款亦十分苛刻。亦不要借出或租出個人戶口，因有機會涉及洗黑錢罪名，一經定罪最高可被判監禁14年。

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記者：黃傑偉