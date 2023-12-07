關智斌燒傷丨Kenny因漏煤氣致臉部二級燒傷　康復後與霍汶希合照最新情況曝光

▲ Kenny康復後的最新情況曝光！

在12月1日，歌手關智斌（Kenny）在社交網上載3張照片，當中相他分別臉部甩皮、臉上搽滿藥膏、臉上皮光肉滑相片。

Kenny表示，在兩個星期前的晚上，因家居意外漏煤氣，臉部和手部二級燒傷。尚幸他即時用凍水洗面並召救護車到醫院，經過一星期多專科醫生治療後經已康復。

Kenny所屬公司英皇的高層霍汶希（Mani）就親自為大家驗證Kenny的最新情況！

關智斌屋企漏煤氣意外受傷 Kenny臉部二級燒傷險毀容

霍汶希：幫大家摸過啦

Mani在社交網分享與Kenny在公司內的合照，相中的Kenny舉起兩個V字勝利手勢，Mani則用手觸碰Kenny的下巴，並寫道：

幫大家摸過啦～

仲係好嫩滑，個靚仔樣仲喺度☺️



#見到你好返晒

#我都安樂晒

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網民：以後唔准佢再開火嘞

相信一眾粉絲看到Kenny完全康復，應該也可以放下心頭大石，網民也有到Mani的IG帖文下留言提醒：「以後唔准佢再開火嘞」、「以後唔准佢再開火嘞？」、「少用煤氣安全d」、「以後包3餐吧」。

另外，有網民也表示想摸一摸Kenny來面來驗證，十分搞笑！

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凍齡男神

快將踏入43歲的Kenny，自出道至今未見有半點老態，是圈中的凍齡男神之一。

他過往曾拍片分享保持年輕的秘訣，他提到自己很少喝酒、「可能一年只喝三次」，兼且絕少打邊爐以免影響皮膚和身體。

他也堅持每天做運動，「如果沒辦法抽出時間做運動，我就會在片場內走動，努力達到每天一萬步的目標。」

另外，他在放假的時候會堅持晚上12點時入睡，並相信良好生活作息對「凍齡」有幫助。

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