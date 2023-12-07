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中港婚姻︱39歲A0港男娶湖北太太住325呎公屋　讚內地女1個優點完勝港女

家事百科 13:31 2023/12/07

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幸福的中港婚姻！

愈來愈多港女高學歷又高職位，自然眼角高，所以不少港男都到內地娶妻，因此產生不少中港婚姻，現年39歲的港男「老羅」，從來沒有拍過拖，12年前在深圳與來自湖北的太太一見鍾情，拍拖半年後結婚，更誕下3位孩子，現居約325呎的公屋，夫婦近日接受抖音主播訪問，談到兩人婚姻，老羅直言內地太太有1個優點比港女吸引，完勝港女！

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老羅的太太叫桑子，跟丈夫移居香港後誕下3孩，現時是全職媽媽，兩人講起「中港愛的故事」，老羅表示當年到深圳遊玩認識了在髮型屋工作的桑子，兩人相約去看電影後開始，某日桑子忘記帶電話返工，跟老羅失聯，而老羅非常擔心馬上從香港趕到深圳，就因為這一個暖心舉動，令到桑子非常感動決定付託終生。老羅認為內地女生比較勤奮，反觀香港女生要求高：「有啲叻嘅就好叻，唔叻嘅就好唔叻」，而且甚麼都不願做，覺得與懶惰有關。再者，他認為優秀的香港女生會覺得對方完全配不上她。

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結婚12年來，桑子談到夫妻相處之道，就是包容及信任，兩人從不看對方電話，而老羅就坦言覺得當年只給2萬彩禮太少，應該多給一點。現在為了讓太太開心，信用卡都給太太任用，都是買些日用品及小孩的用品，他也不會擔心對方亂用錢。在生日的時候，更會送名牌包包給太太作禮物。

很多網民都祝福二人的婚姻，有網民認為條件不太優秀的港男都普遍「娶不起」港女，娶到殷實的農村姑娘，幸福感會更強，也有網民認為失敗者只能找再低一級。不過無論如何，每段婚姻都有他們的幸福之道，一家活得快樂滿足便十分珍貴。

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責任編輯：王明芳

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