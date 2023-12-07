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BLACKPINK成員丨傳BLACKPINK每成員收2.4億續約費　Jennie事業得意愛情失意與BTS V分手

娛樂 13:49 2023/12/07

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

Jennie事業得意，愛情失意！

由Jennie、Lisa、Rosé及Jisoo所組成的南韓人氣女團BLACKPINK，成員續約問題纏繞足足大半年，昨日（12月6日）終於有好消息，所屬公司YG娛樂公布BLACKPINK全員續約，四女繼續踏上舞台向外闖。

BLACKPINK將發行新專輯之餘，更舉辦超大型全球巡迴演唱會，以報答全球粉絲的支持。

BLACKPINK日前出席白金漢宮授勳儀式，獲英王查理斯三世頒發MBE。

BLACKPINK續約丨南韓女子天團BLACKPINK全員確定續約　YG宣布兩大消息答謝全球粉絲

股價即急

當續約消息一出，YG股價即急升29%，可見BLACKPINK影響力強大。

有指YG作出讓步和協調，才令續約洽談成功，每位成員續約費由200億韓圜升至400億韓圜（約2.4億港元），身價暴漲。

點擊查看Jennie靚相：

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其中成員Jennie事業得意，愛情卻失意！昨日有韓媒報道，指人氣男團BTS成員下周一（12月11日）將入伍服役，入伍前與Jennie分手，結束一年多地下戀情。

Jennie與BTS成員V發展地下情逾一年，有指二人已分手。

5月，Jennie與V被拍到在法國巴黎手牽手漫步，兩人緋聞傳出多時，亦被發現不少拍拖證據，惟二人沒有正式承認戀情。

有指自從戀情曝光後，V對Jennie態度由熱情變得冷淡，其後男方在美國樂壇發展不俗，最終為事業放棄愛情。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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