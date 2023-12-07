正能量丨12歲潘祉晴出戰模特兒大賽　師承名模徐濤母親支持追夢

▲ 12歲的Faye（潘祉晴），曾參與多個品牌兒童時裝騷

國際名模教母徐濤老師（Murine）開辦徐濤專業模特兒學校，培育出很多年輕新一代模特兒。在她教育的學生中，得意門生是只有12歲的Faye（潘祉晴），曾參與多個品牌兒童時裝騷，榮獲多個獎項，Murine都大讚Faye非常有潛質，更視對方為未來接班人。

Faye早前參與「2023年第三屆香港網絡人氣兒童模特大賽」榮獲第二名，她更努力備戰，預備12月9日的Super Model大賽，在家練習都是氣勢十足，Faye媽媽都大呼被女兒迷倒。

▲ Murine都大讚Faye非常有潛質

Faye之前已經參與過多個時裝節，包括日本時裝節Gucci、 廣州時裝節Dior、深圳時裝節、泰國時裝節等，同時又曾出席香港會展中心的活動，以及機場和迪士尼度假區的展覽活動等，T台上的經驗絕對十足。

參加了日本的模特兒大賽的Faye曾受訪提到，她的偶像正是超級模特兒坎達兒·珍娜（Kendall Jenner），「我夢想有朝一日能似佢一樣取得卓越成功，成為一位著名嘅國際模特兒，甚至擁有自己獨特嘅時尚品牌。」這也是為什麼Faye小時候就希望成為一名模特兒。

▲ 參與過多個時裝節

其實Faye在大小活動中的表現已經吸引到一些國際設計師的注意，不過Faye直言在目前的模特兒生涯中最大的挑戰正正是語言障礙。「在日本表演時，我遇到困擾，我不懂日語，都無翻譯陪同。所以排練中我成日都感到困難，這妨礙我發揮最佳表現。」

年紀輕輕就有如此成就，一切歸功與老師Murine和最強支持者媽媽。Faye直言家人非常支持她的模特事業。「媽媽更是給予我極大的支持，鼓勵我向學業和模特活動中取得平衡，令就可以追求夢想，同時不落後於學業。」

她更以「永不放棄，相信自己」鼓勵年輕人保持堅持、耐心和勤奮，追求成功。

記者:陳家昌

