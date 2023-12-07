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2023聖誕節｜賀小黃鴨之父百歲壽辰　逾2米巨型小黃鴨進駐中環街市迎聖誕

休閒消費 13:19 2023/12/07

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

巨型小黃鴨已登陸中環街市供市民打卡影相。

普天同慶的聖誕節將近，為延續中環街市活化重塑兩周年慶祝活動，為香港人所熟識的香港傳奇初代小黃鴨 LT Duck 和跨媒體藝術公司 vfxNova Digital Productions Limited 合作將傳統小黃鴨注入繽紛色彩，以全新形象上演「中環街市好玩『得』聖誕派對」。

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為慶祝中環街市邁向85周年及重塑2周年、「小黃鴨之父」林亮100歲生日，以及聖誕跨媒體展覽「L.T.Duck好玩得」啟動，中環街市聯同市區重建局於(6日)舉行聖誕跨媒體展覽L.T. Duck 好玩「得」啟動禮 。

中環街市已經換上聖誕冬日新裝，於每個角落設置打卡節日裝飾，地下OASIS亦設有五隻不同尺寸不同形象的巨型小黃鴨，高度從1.5米到2.5米不等，象徵著「五代同堂」的溫馨概念。另外更有一隻由玻璃纖維製成的小黃鴨及雪花圖案的霓虹燈和燈箱，與夜空交織出璀璨色彩，散發濃厚的節慶氣氛，以全新形象與大家共度歡騰佳節。

五隻高1.5米到2.5米的小黃鴨，象徵著「五代同堂」。

此外，中環街市將會舉辦一連串多元化的全天候慶祝活動，以歷史保育傳承為概念，加上其他五大主要範疇，包括創意及藝術文化、地方營造、可持續發展、健康身心靈、創新科技等範疇，促動不同文化交流，誠邀來自世界各地的旅客及本港市民前往中環街市，一同日與夜繽紛歡度佳節﹗

「五代同堂」巨型小黃鴨打卡位
日期：即日至2024年1月2日（二）
時間：上午10時至晚上10時
地點：中環街市地下OASIS

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 「百變鴨仔玩轉多元宇宙」多媒體展覽
日期：即日至2024年1月10日（三）
時間：上午10時至晚上10時
地點：中環街市1/F傳承館Legacy Hall

記者：傅承嘉

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