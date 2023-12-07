劉德華太太名字並非「朱麗倩」 結婚15年首揭愛妻真名 娛樂 13:08 2023/12/07 分享： 分享： 熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 ▲ 劉德華日前拖實老婆和女兒步入殯儀館。（馮雪怡 攝） 劉德華父親劉禮在上月20日逝世，於前日（12月5日）在北角香港殯儀館設靈、昨天（12月6日）出殯。事後，他特別通過經理公司澄清太太妻子的名字，正確寫法為「朱麗蒨」，而非之前一直被誤寫「朱麗倩」。劉德華於2008年與朱麗蒨註冊結婚，不過直到2009年，朱麗蒨的父親於馬來西亞過世，劉德華的名字出現在訃告上，他們的夫妻關係才正式公開。而兩人育有一名女兒劉向蕙，現已11歲。劉德華父親出殯丨劉德華哀傷捧父親遺照 與妻女胞弟胞姊向劉禮作最後送別 ▲ 劉德華和太太及女兒。（馮雪怡 攝） 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 劉德華父親出殯丨劉德華哀傷捧父親遺照 與妻女胞弟胞姊向劉禮作最後送別 16:28 2023/12/06 劉德華父親出殯丨劉德華哀傷捧父親遺照 與妻女胞弟胞姊向劉禮作最後送別 劉德華父親喪禮丨劉德華親自接妻女入靈堂 11歲女兒劉向蕙拖實爸爸 15:07 2023/12/05 劉德華父親喪禮丨劉德華親自接妻女入靈堂 11歲女兒劉向蕙拖實爸爸 劉德華父親劉禮今日設靈 靈堂門牌擺滿白色紫色鮮花 13:02 2023/12/05 劉德華父親劉禮今日設靈 靈堂門牌擺滿白色紫色鮮花 你可能感興趣 劉德華父親出殯丨劉德華哀傷捧父親遺照 與妻女胞弟胞姊向劉禮作最後送別 16:28 2023/12/06 劉德華父親出殯丨劉德華哀傷捧父親遺照 與妻女胞弟胞姊向劉禮作最後送別 劉德華父親喪禮丨劉德華親自接妻女入靈堂 11歲女兒劉向蕙拖實爸爸 15:07 2023/12/05 劉德華父親喪禮丨劉德華親自接妻女入靈堂 11歲女兒劉向蕙拖實爸爸 劉德華父親劉禮今日設靈 靈堂門牌擺滿白色紫色鮮花 13:02 2023/12/05 劉德華父親劉禮今日設靈 靈堂門牌擺滿白色紫色鮮花 劉德華 朱麗倩 劉向蕙 家庭關係 夫妻之道