劉德華太太名字並非「朱麗倩」　結婚15年首揭愛妻真名

▲ 劉德華日前拖實老婆和女兒步入殯儀館。（馮雪怡 攝）

劉德華父親劉禮在上月20日逝世，於前日（12月5日）在北角香港殯儀館設靈、昨天（12月6日）出殯。

事後，他特別通過經理公司澄清太太妻子的名字，正確寫法為「朱麗蒨」，而非之前一直被誤寫「朱麗倩」。

劉德華於2008年與朱麗蒨註冊結婚，不過直到2009年，朱麗蒨的父親於馬來西亞過世，劉德華的名字出現在訃告上，他們的夫妻關係才正式公開。而兩人育有一名女兒劉向蕙，現已11歲。

劉德華父親出殯丨劉德華哀傷捧父親遺照 與妻女胞弟胞姊向劉禮作最後送別

▲ 劉德華和太太及女兒。（馮雪怡 攝）