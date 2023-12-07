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劉德華太太名字並非「朱麗倩」　結婚15年首揭愛妻真名

娛樂 13:08 2023/12/07

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劉德華日前拖實老婆和女兒步入殯儀館。（馮雪怡 攝）

劉德華父親劉禮在上月20日逝世，於前日（12月5日）在北角香港殯儀館設靈、昨天（12月6日）出殯。

事後，他特別通過經理公司澄清太太妻子的名字，正確寫法為「朱麗蒨」，而非之前一直被誤寫「朱麗倩」。

劉德華於2008年與朱麗蒨註冊結婚，不過直到2009年，朱麗蒨的父親於馬來西亞過世，劉德華的名字出現在訃告上，他們的夫妻關係才正式公開。而兩人育有一名女兒劉向蕙，現已11歲。

劉德華父親出殯丨劉德華哀傷捧父親遺照　與妻女胞弟胞姊向劉禮作最後送別

劉德華和太太及女兒。（馮雪怡 攝）

撰文 : TOPick柴犬出動

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劉德華 朱麗倩 劉向蕙 家庭關係 夫妻之道