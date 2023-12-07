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家品速報｜聖誕送禮iPhone 15減$500迪士尼家品半價　網店Shoppy限時優惠

休閒消費 13:26 2023/12/07

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

臨近聖誕，為另一半、朋友或家人準備好聖誕禮物了嗎？若然未有心水，香港寬頻網店Shoppy推出的聖誕狂「寬」優惠應該幫到手！由即日起至12月17日，多款Apple、迪士尼系列及其他實用家電產品均有減價。以下為你整理3大抵買系列，快點把握時間入手心水產品吧！

最新影片推介：蘇恩磁何沛珈專訪

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靚太安樂窩︱靚太必學高貴聖誕大餐菜餚　可嵐教煮傳統法式紅酒燴雞

必買Apple系列

果粉有福了，今次聖誕狂「寬」連鮮有減價的Apple產品都有優惠，手機、手提電腦、Apple Watch通通都有減！16吋Macbook由原價$19,999減價至$19,399，而iPhone 15更齊色任揀，Pro Max 512GB足足減了$500，只售$11,300！除了價錢吸引，購買iPhone 15更會有額外贈品——Choetech 20W USB-C 電源轉換器 （價值$109），又減價又有禮物，抵上加抵！

超可愛迪士尼家品

若不愛3C產品，迪士尼系列家電總有一款合你心意！其中米奇老鼠智能體脂磅可分析多達17種身體數據，一App在手即可全面監測你的體重趨勢、自動計算BMI等。而三眼仔氣炸鍋亦是廚房方便之選，鍋上印有各種變裝三眼仔，十分可愛。若家中有聖誕樹的話，則絕對不能錯過Smart D智能幻彩圓球燈串聖誕套裝，可用App調控色調配合環境，智能燈串共備有20種音樂模式和4種場景模式，大大增添節日氣氛。

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男女朋友實用之選

送禮最忌「好睇唔好用」，買實用家品最安全！吹頭、畏冷是常見的女生煩惱，貼心男友不妨送她方便又能護髮的風筒，或電暖毯過暖笠笠聖誕，質地親膚易洗，更可調校溫度。而男生日常必備的電鬚刨容易壞，飛利浦Series 9000乾濕兩用，每分鐘轉數達150,000，更備有5分鐘快速1充電功能，十分方便。

記者：吳霆俊

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