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【非法性交】消防教師等6男涉與女童非法性交　40歲男教師申保釋獲批明年2月再訊

社會 13:10 2023/12/07

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報稱任職地政主任的被告陳家明續准保釋候訊。（陳曉欣攝）

14歲女生疑在交友程式認識陌生男子後發生性行為，6男被控非法性交等罪，包括教師、消防員及YouTuber等，案件今（7日）於西九龍裁判法院再訊。控方申請押後案件至2024年2月1日，待向律政司索取法律意見，裁判官關注案件已多度押後，望控方盡快完成法律意見。另外，其中40歲男教師申請保釋獲批，准以10萬元保釋候訊。

6名被告為譚兆竣（25歲，教師）、陳家明（30歲，地政主任）、吳啟正（21歲，工程實習生）、曹杰庭（28歲，消防員）、文家榮（40歲，教師）及黃栢康（25歲，YouTuber）。

控方今申請押後案件至2024年2月1日，待向律政司索取法律意見。裁判官溫紹明關注案件屆時已是第6度押後，望控方盡快完成法律意見，如案件需轉介區院處理，可盡早預備轉介文件。另外，已還押約4個月的被告文家榮今自行申請保釋獲批，准以10萬元保釋候訊，須交出旅遊證件，每日到警署報到及不得接觸控方證人。6名被告均准保釋候訊。

6人各被控1項非法性交罪，案發於2023年5月3日至6月2日，犯案地點分別是福來邨某單位、悅品酒店（荃灣）、葵涌旭逸酒店（荃灣）及香港荃灣絲麗酒店。

曹另被控與21歲兒童非法肛交罪，指他於同年5月29日，在葵涌旭逸酒店（荃灣）某室與X肛交。黃另被控襲擊致造成身體傷害罪，指他於同年6月2日，在荃灣絲麗酒店某室，襲擊X致造成身體傷害。文另被控管有兒童色情物品罪，指他於同年6月19日，在荃灣綠楊新邨某室管有兒童色情物品，即2張相片。

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記者：陳曉欣

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