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【收受利益】英基前主任涉向家長收賄　兩案合併明年11月開審

社會 13:11 2023/12/07

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被告林珍妮。（資料圖片）

14名家長涉向英基國際幼稚園（烏溪沙）時任行政主任林珍妮提供賄款共逾124萬元，以協助他們的子女入讀該校幼兒班，15人早前被廉署起訴串謀使代理人收受利益等罪，法官早前批准兩案處理，案件今（7日）於區域法院提訊。控方申請將案件排期作35天審訊，法庭因應兩案合併審訊，將案件押後至2024年9月16日作審前覆核，及於2024年11月14日開審。

首案被告分別為林珍妮（53歲），案發時為英基國際幼稚園（烏溪沙）行政主任，現報稱文員，另10名被告為家長，分別為黃詠雯（44歲，凍肉店經理）、劉映均（42歲，無業）、馬賢文（35歲，產品專員)、李洁冰（45歲，無業）、林泯希（41歲，經理）、張珈銘（41歲，商人）、徐惠謙（39歲，補習老師)、江靜雯（44歲，家庭主婦）、蔡慧妍（38歲，家庭主婦）及李俊朗（37歲，項目經理）。 

林珍妮獨自被控1項代理人索取利益罪，以及4項代理人收受利益罪；林珍妮另被控8項串謀代理人收受利益罪，劉映均則與林珍妮同被控上述兩項串謀罪，其餘9人亦與林同被控1項相同串謀罪。早前庭上透露，林擬承認4項代理人收受利益罪，以及5項串謀代理人收受利益罪，並將以控方證人身份作供。

次案4名被告為黃美雪（37歲，會計師）、麥偉琪（41歲，經理）、朱霜叶（33歲，家庭主婦）及蕭裕邦（45歲，商人），4人各被控1項串謀使代理人收受利益罪。

控方早前申請將兩案合併，遭黃美雪及朱霜叶反對，法庭最終批准合併。控方今申請將案件排期作35天中文審訊，法庭因應兩案合併，遂排期至2024年9月16日作審前覆核，及於2024年11月14日開審。

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記者：梁錦麟

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