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期間限定｜崇光百貨+芝麻街+「Little White」 聯乘    推出聖誕限定精品

休閒消費 16:00 2023/12/07

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

聖誕將至，今年崇光百貨首度與經典兒童節目《SESAME STREET 芝麻街》及本地插畫家 Steven Choi 創作，Whateversmiles 旗下的原創角色「Little White 小白」聯乘，於2023年12月6日至2024年1月2日期間推出The Power of Togetherness限量別注精品。

點擊圖片放大
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是次聯乘以分享愛和點燃正能量為主題，集合一眾《芝麻街》角色及小白，與大家一同歡度佳節。而是次活動由芝麻街背後具全球影響力的非牟利機構–芝麻工作室的大中華區代理 Medialink 促成，推廣期內亦會推出限定動態貼圖及一連串精彩活動，讓大家一同傳遞快樂並享受一個窩心聖誕！

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責任編輯：Kiwi Lee

 

 

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