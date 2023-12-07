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小圓台音樂會丨張繼聰Mansonvibes梁釗峰恨做暴力男團　摒棄華巧製作用音樂觸動心靈

娛樂 13:53 2023/12/07

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（左起）Mansonvibes 、張繼聰 、梁釗峰齊參與《小圓台音樂會》演出。

全新音樂會系列《小圓台音樂會》將於明年起登場，第一回將有張繼聰 、Mansonvibes（張進翹） 、梁釗峰率先登場。撇去所有煙花禮炮、華麗鋪陳，這次《小圓台音樂會》選擇把演出帶回去最動人的原本—— 讓注意力聚焦於音樂上，重新享受音樂會的純粹，感受人與人之間的連繫。

創作總監康家俊分享創作意念道：「過去十幾廿年嘅演出裡面，特別係香港，大都好精彩好多變化好多元素在內，但我好希望做到好人性，冇其餘嘅嘢，《小圓台音樂會》就係想做到冇額外周邊阻礙台上演出者同觀眾之間嘅距離，等雙方可以直接交流，按張繼聰嘅形容，我哋係要割肉。」

張繼聰

不同階段「香港仔」

負責演出的張繼聰、釗峰和Mansonvibes 分別代表著3個不同階段的「香港仔」。張繼聰既是爸爸亦是老公，擁有美滿家庭，處於事業家庭要同時兼顧的時刻；釗峰拼搏多年，現在的他屬於樂壇的中流砥柱，追尋工作與生活之間的平衡；Mansonvibes正經歷為事業奮鬥的階段，展開歌唱事業的奇幻之旅。

而他們同樣選擇繼續於這裡為工作拼搏、為夢想開路，同時亦用著不同的方式去過好生活。小圓台音樂會第一回，交由這3位以音樂說出「香港仔」的故事，通過音樂總監雷柏熹Patrick Lui的獨門秘方，以有趣的方法，為歌曲進行演變。

梁釗峰

簡潔舞台上演出

音樂會舉行在即，就讓3位歌手幻想一下，在這簡潔的舞台上，假如可以帶一樣東西上台，他們會帶甚麼？張繼聰屬於實用型，說：「我想帶一部咖啡機上台，讓我也可以於台上享受一下，來個能量提升。」

至於Mansonvibes想要與「兒時玩伴」分享舞台，道：「我想帶一隻毛公仔，這是我小時候幻想出來的朋友，但或許也代表著我的內在小孩（Inner Child）。」而釗峰則想到讓他很Chill的物品，他說：「我想帶一張舒服的地氈，可以讓我脫掉鞋子，以最舒適自在的狀態下演唱。」

Mansonvibes

首度台上合作

首度合作，可有想過期間限定，以男團姿態現身？阿聰道：「我成日想像自己化白臉、眼線，搽紅色唇膏、Mansonvibes同釗峰應該得嘅，我都得，但我驚啲觀眾唔係好得啫。」釗峰則道：「我如果要做男團，係咪要留長頭髮先？但可能會同你哋撞髮型。」

如果只是做一些指定動作：俾心心呢？阿聰聽罷即表示：「向鏡頭俾心寵粉嗰啲我哋應該唔會做，我哋或者只會豎起手指，又或者指住鏡！有啲男團會Charm個鏡頭，我諗我應該只會對住鏡頭講：『咩呀？打你呀！』哈哈！可能做暴力男團都唔錯！」

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info

《小圓台音樂會》第一回 - 張繼聰 • Mansonvibes • 梁釗峰
日期：2024年1月25日 (星期四)
時間：晚上8時
地點：旺角麥花臣場館 (九龍旺角奶路臣街38號1樓)
 票價: $780 / $580
2023年12月7日早上10時起於TicketFlap公開發售
網址：https://www.ticketflap.com/roundandround

撰文 : TOPick柴犬出動

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