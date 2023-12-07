中獎秘訣丨女子曾中獎780萬元 17年後再贏1.9億元巨獎親授秘訣

中彩票、贏巨獎相信是不少人的終極願望！美國女子(Desiree Fortini-Craft)2006年中過美元100萬元（約780萬元）彩券，相隔17年，她近期買刮刮樂，又再中美元2500萬元大獎（約1.9億港元），是次她先去旅行在回來領獎，大家都覺得好神奇。

綜合外媒報道，17年前才中過美元100萬元大獎的德西莉，近來在麻州波士頓購買刮刮樂時，竟中了美元2500萬超級大獎，她和未婚夫一直都是努力工作，以後想好好享受人生，故先計劃今年聖誕節去旅行，之後為3個女兒還學貸，再換新車及添置家具。

特別的是，德西莉近來返回商店與老闆合照，她隨手買了幾張售價50美元刮刮樂，結果又刮中美元500元獎金，讓店老闆驚喜表示，「她真的是一個很幸運的女子」。

彩票公司透露，德西莉非首次中獎，她在2006年買刮刮樂時，已贏過100萬美元獎金，令德西莉的經歷充滿傳奇色彩。

大方分享中獎「秘訣」

報道指，德西莉分享中獎「秘訣」，原來她買彩券一直有個習慣，她相信「好事成雙」，故通常會購買雙數的號碼。

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責任編輯：王明芳