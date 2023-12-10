親子好去處︱科學館擬搬入沙田重建　必玩7大展廳睇恐龍化石+親手製龍捲風

▲ 科學館擬搬至沙田重建，大家快點把握時間入場體驗科學館的樂趣！

【親子好去處/科學館/博物館/室內遊樂場】香港科學館一向大受兒童歡迎，不但可以學習科學知識，還可以體驗科學遊戲。政府擬設兩間介紹國家和抗戰歷史的博物館，建議將新博物館安置在尖沙咀科學館的現址，而科學館則重置於沙田文化博物館現址並進行重建，有議員擔憂重置後的科學館人流會不如以往。科學館內的玩意富有教育意義，家長要把握時間帶小朋友去科學館玩餐飽！

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科學館作為香港最受歡迎的博物館，民建聯立法會議員、民政及文體事務委員會主席鄭泳舜表示同意新博物館坐落市區，但亦擔心人流大減，他指科學館一向受市民歡迎，尤其小朋友，如重置於沙田後，新展館須具有現代標誌性建築特色，增加可放置大型展品高度的空間，以及更新常設展品和多辦具話題性的展覽，吸引客人。

科學館6大玩樂展覽廳

作為最熱門的親子好去處之一，科學館除了每年舉辦不同主題的展覽外，館內常設的5大展覽亦吸引不少小朋友入場遊玩，體驗科學世界的趣味。

1. 能量穿梭機

能量穿梭機是一座高22米，貫穿四層展覽場地的巨型展品，是目前世界同類型展品中最大的一件。能量穿梭機會向觀眾展示能量與運動的轉化，透過圓球在兩座高塔間過山車般穿梭往返，會產生一連串的聲響及視覺效果。

操作時間：上午11:00、下午1:00及5:00

▲ 能量穿梭機是科學館內最巨型的展品。（科學館圖片）

2. 地球科學廳

地球科學廳共分為4大展區，設有30組互動模型、場景裝置等展品，環繞地球簡介、地球內部、外部，以及香港地質史作主題。從互動體驗展品「颱風的威力」 到沙盤上的造山鑿河 ，以及近距離接觸各種岩石，都可以讓大家深入了解到颱風威力和地質知識。

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3. 滅絕 · 新生

滅絕 · 新生展覽擺放了超過100組珍貴化石，當中包括擁有30億年歷史的疊層石、迄今最完整的恐爪龍、超過3米高的真猛獁象和木化石，另外還可以近距離接觸機械恐龍和體驗有趣互動的展品。大家可以透過展品，了解化石的形成和發現過程、探索遠古的生物多樣性、物種的演化、大滅絕事件，以及生物的絕地重生。

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4. 生物多樣性展廳

展廳設有4大主題展區，設有互動展品、生境場景和標本。大家除了可以使用顯微鏡，觀察活生生的生物和標本外，亦可以了解香港海、陸、空多角度的大自然環境，認識特有的動植物物種，了解對大自然生物的多樣性。

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5. 鏡子世界

展品由多塊平面鏡子設計和拼合而成，用以展現鏡子的反射原理，大家可以透過不同的展品，折射出無數個或隱身的自己。

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6. 磁電廊

磁電廊將會揭示電插座背後的種種、磁與電的各種性質和現象。透過「神奇的等離子體」內的等離子球，更可近距離觀察由等離子體放電現象所產生的閃電，並與這些舞動的光弧互動。

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7. 兒童天地

而科學館3樓特設兒童天地，讓幼兒也可以探索科學，當中有些特別為小朋友而設的互動展品，包括小小工程師、圓球滾滾溜、動物在哪裏、零件中心、神奇傳聲筒、圈圈雲、迷你車房及合拍好朋友等，鼓勵小朋友發揮想像力及互相合作，一起完成任務。

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一家四口$100全年證

要參觀所有的康文署博物館，只要購買100元康文署博物館通行證，一家四口就可以平均25元任玩多個博物館。康文署博物館家庭通行證全年票價為100元，包括最多4人親屬。只要持有博物館家庭通行證就入場所有康文署轄下的博物館，包括香港歷史博物館、香港文化博物館、香港藝術館、香港太空館、香港科學館及孫中山紀念館等等。

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責任編輯：王明芳