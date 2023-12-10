  • 25°C
香港時間 : 20231210日 (週日) 11:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子好去處︱科學館擬搬入沙田重建　必玩7大展廳睇恐龍化石+親手製龍捲風

親子好去處 10:00 2023/12/10

分享：

分享：

熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

科學館擬搬至沙田重建，大家快點把握時間入場體驗科學館的樂趣！

【親子好去處/科學館/博物館/室內遊樂場】香港科學館一向大受兒童歡迎，不但可以學習科學知識，還可以體驗科學遊戲。政府擬設兩間介紹國家和抗戰歷史的博物館，建議將新博物館安置在尖沙咀科學館的現址，而科學館則重置於沙田文化博物館現址並進行重建，有議員擔憂重置後的科學館人流會不如以往。科學館內的玩意富有教育意義，家長要把握時間帶小朋友去科學館玩餐飽！

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱圓玄學院轄下5幼稚圓50%課時與外籍教師互動 多元化語境提升幼兒英語能力

科學館作為香港最受歡迎的博物館，民建聯立法會議員、民政及文體事務委員會主席鄭泳舜表示同意新博物館坐落市區，但亦擔心人流大減，他指科學館一向受市民歡迎，尤其小朋友，如重置於沙田後，新展館須具有現代標誌性建築特色，增加可放置大型展品高度的空間，以及更新常設展品和多辦具話題性的展覽，吸引客人。

科學館6大玩樂展覽廳

作為最熱門的親子好去處之一，科學館除了每年舉辦不同主題的展覽外，館內常設的5大展覽亦吸引不少小朋友入場遊玩，體驗科學世界的趣味。

1. 能量穿梭機

能量穿梭機是一座高22米，貫穿四層展覽場地的巨型展品，是目前世界同類型展品中最大的一件。能量穿梭機會向觀眾展示能量與運動的轉化，透過圓球在兩座高塔間過山車般穿梭往返，會產生一連串的聲響及視覺效果。

操作時間：上午11:00、下午1:00及5:00

能量穿梭機是科學館內最巨型的展品。（科學館圖片）

2. 地球科學廳

地球科學廳共分為4大展區，設有30組互動模型、場景裝置等展品，環繞地球簡介、地球內部、外部，以及香港地質史作主題。從互動體驗展品「颱風的威力」 到沙盤上的造山鑿河 ，以及近距離接觸各種岩石，都可以讓大家深入了解到颱風威力和地質知識。

點擊圖片放大
+4
+3

3. 滅絕 · 新生

滅絕 · 新生展覽擺放了超過100組珍貴化石，當中包括擁有30億年歷史的疊層石、迄今最完整的恐爪龍、超過3米高的真猛獁象和木化石，另外還可以近距離接觸機械恐龍和體驗有趣互動的展品。大家可以透過展品，了解化石的形成和發現過程、探索遠古的生物多樣性、物種的演化、大滅絕事件，以及生物的絕地重生。

點擊圖片放大
+2

4. 生物多樣性展廳

展廳設有4大主題展區，設有互動展品、生境場景和標本。大家除了可以使用顯微鏡，觀察活生生的生物和標本外，亦可以了解香港海、陸、空多角度的大自然環境，認識特有的動植物物種，了解對大自然生物的多樣性。

點擊圖片放大
+2

5. 鏡子世界

展品由多塊平面鏡子設計和拼合而成，用以展現鏡子的反射原理，大家可以透過不同的展品，折射出無數個或隱身的自己。

點擊圖片放大
+2

6. 磁電廊

磁電廊將會揭示電插座背後的種種、磁與電的各種性質和現象。透過「神奇的等離子體」內的等離子球，更可近距離觀察由等離子體放電現象所產生的閃電，並與這些舞動的光弧互動。

點擊圖片放大
+2

7. 兒童天地

而科學館3樓特設兒童天地，讓幼兒也可以探索科學，當中有些特別為小朋友而設的互動展品，包括小小工程師、圓球滾滾溜、動物在哪裏、零件中心、神奇傳聲筒、圈圈雲、迷你車房及合拍好朋友等，鼓勵小朋友發揮想像力及互相合作，一起完成任務。

點擊圖片放大
+4
+3

一家四口$100全年證

要參觀所有的康文署博物館，只要購買100元康文署博物館通行證，一家四口就可以平均25元任玩多個博物館。康文署博物館家庭通行證全年票價為100元，包括最多4人親屬。只要持有博物館家庭通行證就入場所有康文署轄下的博物館，包括香港歷史博物館、香港文化博物館、香港藝術館、香港太空館、香港科學館及孫中山紀念館等等。

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

相關文章

聖誕自助餐｜新界區9間聖誕除夕自助餐優惠　低至72折任食海鮮/熊熊主題/聖誕老人派禮物
18:50 2023/12/06
聖誕自助餐｜新界區9間聖誕除夕自助餐優惠　低至72折任食海鮮/熊熊主題/聖誕老人派禮物
聖誕好去處丨海洋公園聖誕亮燈設6大打卡位　5米高巨型小王子+3.5米高萬花筒隧道
20:20 2023/12/05
聖誕好去處丨海洋公園聖誕亮燈設6大打卡位　5米高巨型小王子+3.5米高萬花筒隧道
親子好去處｜觀塘Cozy Play Town買一送一優惠　低至$35玩盡7大遊樂設施
12:24 2023/12/06
親子好去處｜觀塘Cozy Play Town買一送一優惠　低至$35玩盡7大遊樂設施

你可能感興趣

聖誕自助餐｜新界區9間聖誕除夕自助餐優惠　低至72折任食海鮮/熊熊主題/聖誕老人派禮物
18:50 2023/12/06
聖誕自助餐｜新界區9間聖誕除夕自助餐優惠　低至72折任食海鮮/熊熊主題/聖誕老人派禮物
聖誕好去處丨海洋公園聖誕亮燈設6大打卡位　5米高巨型小王子+3.5米高萬花筒隧道
20:20 2023/12/05
聖誕好去處丨海洋公園聖誕亮燈設6大打卡位　5米高巨型小王子+3.5米高萬花筒隧道
親子好去處｜觀塘Cozy Play Town買一送一優惠　低至$35玩盡7大遊樂設施
12:24 2023/12/06
親子好去處｜觀塘Cozy Play Town買一送一優惠　低至$35玩盡7大遊樂設施
親子活動 好去處 玩樂 展覽 博物館 香港科學館 康文署

最高瀏覽

學童輕生丨日本小學生遭欺凌圖輕生寫信求助　老師一句回覆奈良教育部致歉
學童輕生丨日本小學生遭欺凌圖輕生寫信求助　老師一句回覆奈良教育部致歉
不幸意外｜常感冒難癒體重降　女子懷二胎驚悉患愛滋　揭10年前因一事中招丈夫同感染
不幸意外｜常感冒難癒體重降　女子懷二胎驚悉患愛滋　揭10年前因一事中招丈夫同感染