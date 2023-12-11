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手機八達通快人一步一「嘟」即Pay！　Apple用家仲有Sanrio聖誕限定版卡面 

特約 00:00 2023/12/11

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

現代人機不離手，用手機支付不需要「左搵右搵」，但是在乘車、購物結賬時，還要慢慢解鎖電話，才可以付款，甚至要打開手機應用程式掃瞄二維碼，等待時間不短。付款結賬要快，就一定要用手機八達通！不用開App或解鎖手機，一「嘟」手機即Pay，搭車付款快人一步！

轉用手機八達通　四大好處逐個數

好處一：一「嘟」即Pay
用手機八達通付款時不用上網，亦無需要開啟特定手機應用程式或解鎖手機，只要手機一拍就可以付款，結賬時不需要「企定定響度」，快人一步！

好處二：無電都可以Pay
平日用電子支付，最怕手機沒有電量。但是手機八達通在手機電量歸0，自動關機的情況下也可以正常使用^，無視電量限制讓你輕鬆Pay！

好處三：輕鬆轉移實體卡服務
幾個步驟便可以將實體八達通内的服務轉移到手機八達通，包括按金、餘額、車資優惠、自動增值服務、門禁系統等，學生八達通都可以轉移到手機使用，一個不漏！你亦可以按需要選擇增加一張新的手機八達通。

好處四：Apple用家自選卡面 全新4款Sanrio可愛卡面
Apple用家有福了，現在八達通App内的「八達通卡面商店」新增了4款全新Sanrio八達通卡面，其中兩款是聖誕限定版。選用心儀的卡面，付款時就可以看到心愛的限定版卡通人物出現，令你一「嘟」與眾不同！

Apple用家結賬時，卡面會一「嘟」出現，選擇心愛的卡面陪你日常每一Pay。「八達通卡面商店」新增了4款全新Sanrio卡面。

第一款：Hello Kitty- 聖誕版

由最經典的Sanrio卡通人物Hello Kitty，為你送上最可愛的聖誕祝福！

第二款：Minna no tābō大口仔 – 聖誕老人 

大口仔變身Cute Cute聖誕老人，和好友身穿聖誕造型，一邊溜冰與你歡聚聖誕！

第三款：Pompompurin 布甸狗變變變

變！變！變！細心看一看，軟綿綿的布甸狗化身成為不同的可愛傢俱！

第四款：Little Twin Stars特飲

Little Twin Stars化身特飲一部分，可愛到「唔捨得飲」！ 

立即打開八達通App，選擇你最愛的角色做卡面：https://bit.ly/3GwxzVi

提提你，新客戶於12月31日前加八達通入iPhone或Apple Watch，並以Visa信用卡/扣賬卡增值及登記優惠，可享高達$200獎賞！所有新客戶更可免費領取一張自選卡面！現有iPhone八達通客戶透過Visa增值手機八達通，亦可享高達$150獎賞*！心動不如行動，快啲轉用手機八達通喇！

立即轉用手機八達通：https://bit.ly/417hUFi
了解更多詳情及登記優惠：https://bit.ly/3Gvbs1h

^適用於所有已加入手機八達通的Samsung手機，及iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR或之後的iPhone型號。
*受條款及細則約束; 迎新獎賞及增值獎賞數量有限，先到先得，送完即止。

（特約）

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