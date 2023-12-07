救命神曲｜獲美國心臟協會認證　Tayler Swift新歌可救命　歌曲節奏與CPR相同

美國樂壇天后Taylor Swift成為了《時代》雜誌2023年度風雲人物，而她的一首歌曲《You're Losing Me》近日竟被美國心臟研究協會（American Heart Association）認證，歌曲中的節奏竟可以「救人一命」。

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Beyonce兩歌亦上榜

據美國心臟研究協會近日在社交平台公布指，Taylor Swift《You're Losing Me》的歌詞也許會令人心碎，但其音樂節奏（每分鐘130拍），「可以拯救你的心跳和生命，因為這首歌與心肺復甦術（CPR）有相同的節奏。」

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除《You're Losing Me》外，美國心臟研究協會亦認證樂壇天后Beyonce《Virgo’s Groove》和《Break My Soul》，同樣與心肺復甦術（CPR）具有相同節奏。協會指，如發現有人需要急救，一方面可先行報警，另一方面則可為病人進行心肺復甦術，「以每分鐘100-120次的速度，在病人胸口用力快速按壓，直到相關救援人員前往現場為止。」

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心肺復甦法救人流程

對於遇上類似情況，本港消防處官網分享短片，教市民如何在施行心肺復甦法（Cardiopulmonary Resuscitation，CPR）救人：

救人流程：

1. 確保現場環境安全

2. 檢查患者的清醒程度，在患者兩邊呼叫：「先生先生／小姐小姐！」

3. 如果患者無反應，應繼而擠壓兩邊肩斜肌

4. 向現場其他人尋救協助：「打999，同埋攞AED機嚟。」

5. 檢查呼吸，細心觀察患者胸口起伏；以不多於10秒，觀察患者有否正常呼吸；如無呼吸或不規律、非常慢，則要盡快施行心肺復甦法

心肺復甦法（CPR）：

6. 於兩邊乳頭之間拉一條線和胸骨的交接點，先放一隻手掌根並張開手；另一隻手掌放於上方，兩手掌相疊，緊扣十指，手指離開患者身體

7. 手肘伸直令雙臂垂直，避免屈曲，向下壓5至6厘米

8. 每次按壓之後，確保胸部完全回彈

9. 避免按壓期間依靠在傷病者胸部上，整個過程掌根保持貼緊胸部

心肺復甦法：30下心外壓+2下人工呼吸，接壓速率約1秒2下，以15至18秒時間完成30下

人工呼吸：進行前需打開氣道，以正常呼吸氣量通氣入肺，每次通氣約1秒完成；把一隻手掌放在患者前額向下按，另一隻手以兩隻手指提起下顎打開氣道，幫患者通氣；用按額的手捏緊患者鼻翼，呼氣時要觀者患者胸部有否起伏。同時持續進行心肺復甦法，並盡快取得心臟去顫器（AED）：

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消防處提醒，心肺復甦法非常消耗體力，若現場有另一名受過訓練的人在旁，最好每兩分鐘換人，輪流做心外壓，直至救護人員到場，

「主動救人，救返嘅往往唔止係一條命，而係一個完整嘅家。」

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