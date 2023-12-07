  • 23°C
香港時間 : 20231207日 (週四) 16:49
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【區議會選舉】陳國基︰公務員「做緊政府工、出緊政府糧」　不投票好荒謬

政治 16:02 2023/12/07

分享：

分享：

熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

政務司司長陳國基則稱政府對投票率沒有估算及硬性規定。（陳靜儀攝)

區議會選舉在即，港府全力宣傳，成果如何12月10日將揭曉，政務司司長陳國基則稱政府對投票率沒有估算及硬性規定，又稱公務員「做緊政府工、出緊政府糧，今次是非常重要嘅選舉，係咪都要投票支持呢？我做緊都唔投係好荒謬。」強調是責任，但沒有監察機制。

童學園
校長專訪︱圓玄學院轄下5幼稚圓50%課時與外籍教師互動 多元化語境提升幼兒英語能力

陳國基今日在電台節目時指，就算投票率低，都選到區議員出來，但重要的是這個區議員是否能真正代表當區。他續稱，心意卡雖然是投完票才可得到，但心意卡本身沒有任何監察元素，上面沒有姓名等，大家可互相借用。公務員投票是責任，但政府無監察機制，也不會有懲處。

委任議員方面，陳國基表明不會「兜底」，委任區選中的落敗者，準則是用人唯才，不少有心的專才未有時間或興趣參選，故會以委任形式上任，冀在不同界別服務該區。

不少民主派參選惟未能獲得足夠「三會」提名而未能入閘，陳國基在另一電台節目指，今次選舉是「選人」，不是選「政黨」，政府會檢視有關人士背景，如曾做過反中亂港的事，即使改過自新也需時觀察，倘已真誠改過，政府會給予機會。

被問到「為2019年修例風波道歉」是否指標之一，陳國基稱，沒有硬性規定，認為如果一個人做錯事，即使沒有道歉，但之後言行都無再犯錯，即代表已改過；相反，如果口講道歉，但言行照樣犯錯，都不會接納該人已改過自新，因此當局一定要長時間觀察某人言行是否犯錯後改過，成為「愛國者」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希

相關文章

【區議會選舉】選民投票後會獲發政府心意謝卡　政府：安排純為與民同樂
18:06 2023/12/05
【區議會選舉】選民投票後會獲發政府心意謝卡　政府：安排純為與民同樂
【區議會選舉】周六晚西九文化區舉辦「共建美好社區大匯演」　民政諮詢中心明派免費入場卷
20:35 2023/12/05
【區議會選舉】周六晚西九文化區舉辦「共建美好社區大匯演」　民政諮詢中心明派免費入場卷
【區議會選舉】梁君彥：投票是民主過程的重要一環　無要求職員拍照證明有投票
14:36 2023/12/06
【區議會選舉】梁君彥：投票是民主過程的重要一環　無要求職員拍照證明有投票
【區議會選舉】鄰近邊境投票站接獲近13000個登記　佔上限約34%
15:04 2023/12/06
【區議會選舉】鄰近邊境投票站接獲近13000個登記　佔上限約34%
【區議會選舉】范鴻齡：醫管局各部門主管會作適當安排　鼓勵員工周日投票
18:45 2023/12/06
【區議會選舉】范鴻齡：醫管局各部門主管會作適當安排　鼓勵員工周日投票
【區議會選舉】陳國基：不會要求公務員出示心意謝卡　麥美娟：任何人毋須交代有否投票
23:00 2023/12/06
【區議會選舉】陳國基：不會要求公務員出示心意謝卡　麥美娟：任何人毋須交代有否投票

你可能感興趣

【區議會選舉】選民投票後會獲發政府心意謝卡　政府：安排純為與民同樂
18:06 2023/12/05
【區議會選舉】選民投票後會獲發政府心意謝卡　政府：安排純為與民同樂
【區議會選舉】周六晚西九文化區舉辦「共建美好社區大匯演」　民政諮詢中心明派免費入場卷
20:35 2023/12/05
【區議會選舉】周六晚西九文化區舉辦「共建美好社區大匯演」　民政諮詢中心明派免費入場卷
【區議會選舉】梁君彥：投票是民主過程的重要一環　無要求職員拍照證明有投票
14:36 2023/12/06
【區議會選舉】梁君彥：投票是民主過程的重要一環　無要求職員拍照證明有投票
服務 陳國基 區議會 政務司 區議會選舉 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載