【區議會選舉】陳國基︰公務員「做緊政府工、出緊政府糧」　不投票好荒謬

▲ 政務司司長陳國基則稱政府對投票率沒有估算及硬性規定。（陳靜儀攝)

區議會選舉在即，港府全力宣傳，成果如何12月10日將揭曉，政務司司長陳國基則稱政府對投票率沒有估算及硬性規定，又稱公務員「做緊政府工、出緊政府糧，今次是非常重要嘅選舉，係咪都要投票支持呢？我做緊都唔投係好荒謬。」強調是責任，但沒有監察機制。

陳國基今日在電台節目時指，就算投票率低，都選到區議員出來，但重要的是這個區議員是否能真正代表當區。他續稱，心意卡雖然是投完票才可得到，但心意卡本身沒有任何監察元素，上面沒有姓名等，大家可互相借用。公務員投票是責任，但政府無監察機制，也不會有懲處。

委任議員方面，陳國基表明不會「兜底」，委任區選中的落敗者，準則是用人唯才，不少有心的專才未有時間或興趣參選，故會以委任形式上任，冀在不同界別服務該區。

不少民主派參選惟未能獲得足夠「三會」提名而未能入閘，陳國基在另一電台節目指，今次選舉是「選人」，不是選「政黨」，政府會檢視有關人士背景，如曾做過反中亂港的事，即使改過自新也需時觀察，倘已真誠改過，政府會給予機會。

被問到「為2019年修例風波道歉」是否指標之一，陳國基稱，沒有硬性規定，認為如果一個人做錯事，即使沒有道歉，但之後言行都無再犯錯，即代表已改過；相反，如果口講道歉，但言行照樣犯錯，都不會接納該人已改過自新，因此當局一定要長時間觀察某人言行是否犯錯後改過，成為「愛國者」。

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記者：戴朗希