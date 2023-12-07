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【立法會】促政府採積極措施吸引中資企業來港　議員：中資企業有能力承擔更多社會責任

政治 16:04 2023/12/07

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立法會今日通過「充分發揮中資企業作用，促進香港融入國家發展大局」議員議案。(資料圖片)

立法會今日通過由商界（三）議員嚴剛提出，無立法效力的「充分發揮中資企業作用，促進香港融入國家發展大局」議員議案，促請政府採取積極措施，充分調動中資企業積極性，吸引更多中資企業來港發展。有議員認為，中資企業有空間、有能力承擔更多社會責任，促政府加強與內地企業溝通，讓中資企業更好地在本港精準扶貧、公益事業等方面貢獻資源和人力。商務及經濟發展局副局長陳百里指，引進重點企業辦公室和政府相關政策局和部門，會積極配合企業的需要，協助更多高潛質內地企業盡快落戶香港。

陳百里：首批引入的重點企業約八成來自內地

陳百里指，政府成立的引進辦，至今吸引約30間企業，包括華為、阿斯利康、聯想、美團等龍頭企業，將在香港投資約300億元，並會在香港創造約10 000個就業職位。他提到，首批引入的重點企業約八成來自內地，業務涵蓋生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技等四個策略產業，可見內地不同領域的頂尖龍頭企業均對香港的未來充滿信心。

選委界議員譚岳衡認為，中資企業有空間、有能力承擔更多社會責任，助力香港改善民生。雖然香港有幾千家中資企業，但其中不少是內地總部的分支機構，財務等各方面資源需要在總部支持下調配。他建議，特區政府加強與中央主管部門溝通，加強與內地企業溝通，加強香港駐內地辦事處、經貿辦與內地各層級政府機構的溝通，讓內地政府和總部企業更為關注和支持駐港企業扎根服務香港社會，讓中資企業更好地在本港精準扶貧、公益事業等方面貢獻資源和人力。

陳沛良：目前香港有超過4000間中資企業  逾回歸時兩倍

選委界議員陳沛良指，目前香港有超過4000間中資企業，數量是1997年回歸時兩倍有多，不過，將總部設在香港中資企業就寥寥可數。他認為，要吸引內地企業來港，除土地、稅務、租金等方面優惠措施，更重要是，當局要更積極、更主動接觸目標企業，向其介紹香港優勢和機遇。

郭玲麗倡加強中資企業與關愛隊合作

民建聯議員郭玲麗指，現時不少中資企業已設立義工隊，在新冠疫情、惡劣天氣應急工作亦有提供相應的支援工作，包括有送贈防疫抗疫物資、清除路障、家居維修服務、因疫情失業為有需要家庭提供援助金、支持完善地區治理街站等，向市民講解及呼籲投票。她建議，日後可加強中資企業與關愛隊合作，繼續發揮他們自身優勢和力量，提升基層服務的範圍，助力香港社會解決民生憂難問題。 

謝偉銓批殖民時代遺留過時制度礙發展

建測規園界議員謝偉銓指，中資企業在回歸之前，在香港已有廣泛業務，但基於一些殖民時代遺留的過時制度和不合理做法，加上一部分人政治偏見，對國家最新發展缺乏深入認識，令中資企業在香港發展受到掣肘，亦妨礙香港融入國家發展大局速度和深度。他認為，要充分發揮中資企業作用，政府有必要檢視有否過時和不合理制度程序。例如在招標和審批方面，對於一些嶄新技術、設計、以至建材等建議，不要只看是否取得歐美國家認證，而無視國家制訂國標，以及在內地進行嘅測試及應用經驗。

狄志遠：融入國家發展大局與保持香港獨特優勢  要相輔相成

新思維議員狄志遠支持議案，他指，有人將香港融入國家發展大局與保持香港獨特優勢對立起來，是錯誤的理解；只求融入，而缺略優勢，也是不明智的想法，兩者是要相輔相成。他認為，中資企業一方面發揮背靠祖國的優勢，另一方面，藉著香港這國際聯絡人跟國際溝通。香港作為中國和國際接軌的樞紐，就必須保持香港獨有的制度及核心價值，包括：不受政治干預的法治系統及司法運作，民主，自由，開放的生活空間，資訊傳播及新聞自由等。

「充分發揮中資企業作用，促進香港融入國家發展大局」議員議案，由嚴剛提出，經譚岳衡及陳沛良修正後，舉手通過。

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責任編輯：區綽彥

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