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【精神健康】9成受訪教師感壓力略大或過大　快樂感評分創10年新低　

社會 17:12 2023/12/07

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教聯會及教工會調查發現，本年教師快樂感評分創10年新低。（左起）教育工作者聯會副會長胡少偉。（陳靜儀攝）

教聯會及教工會調查發現，本年教師快樂感評分創10年新低，其中超過9成受訪教師感到壓力略大或過大；近6成受訪教師每周工作61小時或以上。教師的最主要的壓力來源為學校行政工作，會方對教師身心健康狀況表示擔憂，促請教育局正視有關問題，推出措施以作改善。

教聯會及教工會於11月中旬以問卷調查訪問1240名在職教師，當中近83%人反映每周工作超過51小時，較去年的81%升近2個百分點；亦有近58%人每周工作61小時或以上；另有25%每周工作71小時或以上。

調查指，逾91%受訪老師反映壓力略大及過大，首5項壓力來源分別為學校的行政工作（85%）、教學（批改、備課、上課）（60%）、新增的政策要求（60%）、學生的學習差異擴大（57%）及學生的情緒問題（52%）。會方解釋，除教學工作外，教師需處理大量行政工作，包括活動報價、聯絡外間機構等，超出負荷；同時需不斷進修；甚至擔心學校收生問題會影響工作穩定性。

近日政府提出推行「三層應急機制」，第一層由前線教師識別及支援精神健康風險高學生。教育工作者聯會副會長胡少偉表示，不論有沒有機制，許多前線教師都在努力進行相關工作；至於結果是否理想，他則認為，教師需處理大量行政工作，與關心學生、與他們聊天的時間「有拉扯」，當中「時間緊張，很多時候想做更多都未必做到」。因此，他建議優化行政，增加中小學師生比例，以增加整體人手，為各班主任提供更多空間，以便與學生進行互動、關心他們，同時令學生有機會傾訴，從而聆聽其需要。

另外，調查發現，整體教師自評快樂感平均有4.33分，較去年的4.71分及前年的5.13分，分別急跌0.38及0.8分；據統計資料，評分繼去年續跌破5分，今年更是創10年來新低。胡少偉認為「教師都需要得到關懷」，並稱「不要將教師當作機械人，機械人做得多都會當機」，希望學校高層、政府高官能夠給予更多同理心予前線教師，包括為全港教師購買基本醫保計劃，將他們視為「同行者」。

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記者：梁凱婷

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