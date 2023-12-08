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抗癌媽媽︱網紅媽媽不敵癌魔病逝　兩兒救護車上緊握母親手淚別場面心酸

育兒資訊 11:29 2023/12/08

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育有2兒的內地抗癌網紅「李小妞」（李娟）於本月1日不幸病逝，終年34歲。李小妞因勇於在網上分享自己的經歷而受到網友關注及鼓勵。不過最終仍然不敵病魔病逝，兩兒在救護車上緊握媽媽的手淚別母親，場面令人心酸。

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李小妞2021年9月因身體不適前往醫院檢查，被診斷出罹患肺癌，且已經晚期，加上癌細胞已經擴散做手術也沒有用，起初她想自我放棄，但想到2個年紀還小的兒子，她仍決定勇敢地面對病魔，選擇繼續治療。

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到了2023年4月，李小妞的肺癌進一步惡化，癌細胞擴散到腦部，整個人已經瘦成皮包骨，指甲也已發黑，在超過2年的抗癌過程中，老公一直陪伴在側，網路上曝光一段她在過世前，老公及兒子陪她上救護車送醫的畫面，只見她已奄奄一息，老公邊哭邊拿著手機拍下妻子的最後畫面，而兒子則是在擔架旁拉著媽媽的手，把握最後時間含淚道別，場面令人心酸。

李小妞最小的兒子僅3歲，在離世後，老公悲痛發文道別：

你的離世成為我心中永遠的痛，我體會到了生離死別，哭得撕心裂肺，太多不捨和遺憾永遠留在心中，從此你長眠我常戀，願天堂沒有病痛。

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責任編輯：王明芳

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