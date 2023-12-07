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【著數優惠】機場快綫設冬日限定優惠　47元即日往返香港九龍青衣及博覽館站

社會 16:11 2023/12/07

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

亞博館聯乘港鐵推出「機場快綫47元冬日限定優惠」。

亞博館將於12月11日起至明年2月18日，聯乘港鐵推出「機場快綫47元冬日限定優惠」，從香港站、九龍站、青衣站出發前往博覽館站，憑活動證明及八達通換購車票，即可以47元優惠價乘搭機場快綫即日往返博覽館站。

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校長專訪︱圓玄學院轄下5幼稚圓50%課時與外籍教師互動 多元化語境提升幼兒英語能力

為配合多項大型活動，亞博館將再度聯乘港鐵推出「機場快綫47元冬日限定優惠」，讓市民以優惠價乘搭機場快綫即日來回亞博館，而3至11歲的小朋友只需持有效的小童八達通，由香港、九龍或青衣站出發前往博覽館站，即可免費乘搭機場快綫即日往返博覽館站。由香港站出發只需28分鐘。

「機場快綫冬日限定優惠」期內亞博館活動概覽：

乘客必須於入閘前，前往機場快綫香港站或九龍站之特設櫃台（位於L2層「往機場/博覽館」入閘大堂），憑活動證明及八達通換購車票。乘客必須使用同一張八達通，即日往返市區與博覽館站，並於亞博館逗留超過1小時或以上（以博覽館站出閘至回程入閘時間計算）。乘客於市區入閘時會被扣八達通單程車費，多收的車費會於回程出閘時自動退回八達通內。

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記者：黃穎津

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