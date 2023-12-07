富都青年丨吳慷仁暴瘦+全手語演出封帝　揭大馬社會底層悲歌

▲ 吳慷仁為角色曬黑及激瘦8公斤，以符合片中打散工的形象。

台灣男星吳慷仁以馬來西亞導演王禮霖首部劇情長片《富都青年》（李心潔任監製）首度提名金馬獎最佳男主角，一擊即中封帝。吳慷仁於電影中以全手語演出，兼斷食暴瘦8公斤，傾力演出一段動人兄弟情。

《富都青年》英文戲名為「ABANG ADIK」，是馬來語中「哥哥」Abang及「弟弟」Adik 之意，也代表著電影中相濡以沫的手足情深。

▲ 戲中一段動人兄弟情

電影講無父無母的阿邦（吳慷仁飾） 和阿迪（陳澤耀飾） 是一對沒身分證、無國籍的兄弟，在馬來西亞在混雜各國外勞的富都巴剎，在社會底層相互扶持，苟延殘喘。

哥哥阿邦是個啞巴，甘於接受命運安排，安於現狀；弟弟阿迪卻不願低頭，不惜用盡各種方法賺錢，一心只想離開巴剎。兩兄弟在尋找身世和辦身分證的過程中，因捲入一場命案而陷入水深火熱的命運播弄中。

無國籍族群

導演王禮霖原是馬來西亞知名製片人，監製作品有《分貝人生》、《迷失安狄》等，首部執導長片《富都青年》，劇本來自他對於社會新聞的感受，以及馬來西亞面對的邊緣問題。

他表示：「 我也當過移工（外籍勞工），深刻體會到人在異鄉的孤獨與無助，而能促使我有勇氣去面對生活的，是這些來自人與人之間的溫暖與愛。」

▲ 男主角一直無私照料沒有血緣關係的弟弟。

他在搜集資料時，發現馬來西亞有許多人因出生時所報資料不全、或父母一方為無證移工，而成為無國籍者群體，儘管這些人在馬來西亞出生，卻沒辦法申請身分證而被排除享有教育、醫療福利等權益，因此王禮霖希望探討無國籍者在馬來西亞生存所碰到的問題。

富都不富

故事中的背景「富都」，是位於吉隆坡市中心「巴剎」的別名。因過去是個相當有名的菜市場，有輝煌的歷史，故被稱作富都，但現在已是一個充斥著混雜移工的角落，周邊被高樓大廈包圍，內裡卻是破落不堪。

王禮霖認為「富都」是一個很諷刺的地名，在那裡居住的人其實很窮，由此延伸戲中兄弟的情感，因為彼此的內心有愛，才可在這樣殘酷的地方活下去。

▲ 林宣妤飾的社工，對馬來西亞難民無微不至，一直想照顧阿邦阿迪兩兄弟。

吳慷仁飾的主角阿邦，天生聽障，不懂說話，需要用手語溝通。沒身分證、無國籍的他，在這個貧民地區，每天非常努力工作，在街市當一名殺雞工人，並照顧著無血緣關係的弟弟阿迪，最後阿迪闖了禍，他仍然無條件作出保護。

不專業手語

27歲入行的吳慷仁，2007年以《沿海岸線徵友》出道，參與過多套劇集，曾以《愛在旭日升起時》獲得第18屆亞洲電視大獎最佳男主角，及以《麻醉風暴》獲得第50屆金鐘獎迷你劇集/電視電影男配角獎，近年他在《華燈初上》變性人，演技亦深受好評。

今次在《富都青年》，為了演活啞巴阿邦，除了瘦身和曬黑，更要苦練手語。最初他本在台灣學了台式手語，但每個國家的手語都不同，因此到了馬來西亞時，要從頭開始學習用美式手語作表達的馬來西亞手語。

▲ 吳慷仁首次提名金馬獎，已一擊即中成為影帝。（facebook圖）

他亦刻意不學習全部的專業手語，甚會要打破手語老師的邏輯，因為角色不是手語學校出身，他是用不同方式去跟弟弟及其他人表達。

吳慷仁戲中全程以手語演戲，但帶出的情感和力量澎湃，極度動人，看者落淚，影帝之名實至無歸。

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記者:陳家昌