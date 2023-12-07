移英苦況︱移英近3年爆喊港媽返港　飛機降落即落淚：見到香港座山開始喊

▲ 移英近3年的爆喊港媽終於返港，飛機一降落即落淚：「見到香港座山開始喊！」

【移民英國/BNO/移民/港人移民】近年不少港人透過BNO簽證（BNO Visa）移居英國，但並非人人都可以適應新環境，早前一名移英港媽拍片哭訴在當地的5大苦況。近日她拍片分享自己終於返港，足足闊別香港2年10個月，由飛機快將降落一刻已經落淚，「見到香港座山就開始喊」，非常感觸。

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該名移英港媽在其個人Youtube頻道「glorykasumi」發布新影片，題為「終於都俾我恨到返香港啦」，記錄自己在10月由英國獨自返港的過程，她表示今次會留港2個月。

一開始她向女兒道別，叮囑她要乖巧聽話，之後丈夫陪伴到機場送行，其間建議她「返去（返香港後）睇醫生啊。」港媽不明為甚麼很多人叫她看醫生。其後兩人在不捨下說再見時，丈夫亦擁抱親吻她。

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哭訴移民英國5大苦況

港媽早前曾5大苦況自己難以融入英國生活，還列舉5大苦況，包括掛念母親、返港機票昂貴、英國氣候與香港相反、生活苦悶，以及英國重新結交朋友，擔任新朋友未能包容她，因此她糾結應否返香港。今次她終於獨自返港，心情又感到矛盾，「跟住係唔捨得呢度（英國）啦，好矛盾……好煩好煩！可唔可以唔好成日咁易喊，我自己開始好煩。」

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她今次為省錢選擇印度航空轉機返港，機票只需約5000港元。她上機後自拍稱，「感覺極度唔真實……未試過咁耐先返香港啊，所有嘢都令我好期待、好緊張。」她好期待一落機要即刻去便利店買蜜瓜豆奶飲。

▲ 移英港媽早前拍片哭訴在英國生活的5大苦況。（影片截圖）

港媽一見中文心情激動

飛機抵達香港機場後，港媽自拍爆喊樣，心情激動，不時掩鼻哭說：「唔expect自己係降落時會喊……跟住行出嚟見到中文，真係好耐無返嚟......我終於都返屋企喇！」她又展示飛機降落一刻，她望出窗外見到香港的山脈已開始爆喊。

她步出機場後，見到其姊姊及好友來接機，心情興奮，回家獲母親開門迎接，母親亦煮了一枱好餸，都是她喜愛的，最後她表示「Home Sweet Home」，展開回港兩個月之旅。

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責任編輯：王明芳