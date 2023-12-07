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COLLAR成員丨Ivy So穿黑絲騷長腿　蘇雅琳靚到超犯規MIRROR都畀Like【多圖】　　

娛樂 16:45 2023/12/07

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

COLLAR顏值擔當Ivy So展示黑絲魅力。

COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）是團中顏值擔當，而且人氣也是最盛，其個人IG粉絲近32萬，為COLLAR成員之冠。

Ivy So顏值高之外還擁有一雙長腿，她亦不時騷本錢，而在昨日（12月6日），Ivy So再派福利益粉絲，而且今次出動「黑絲誘惑」，穿黑色絲襪及瑪麗珍鞋，靚到犯規。

COLLAR丨Ivy派傳單為COLLAR限定餐廳拉客　Candy夠細心獲封MVP

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MIRROR成員都讚好

網民並紛紛留言大讚：「想攞我條命」、「醫生！有人流血不止呀！」、「幫我叫定架白車丫唔該🖐️ 我個鼻流血不止了🤧🩸🩸🩸🩸🩸」等。而此輯相片，上載不夠24小時已吸引4萬8千個LIKE，當中並包括MIRROR的3位成員江𤒹生（AK）、呂爵安（Edan）及邱傲然（Tiger）。

而且不只是異性，同性也被Ivy So的長腿吸引，她的COLLAR隊友畀Like外，黃紫恩（JOJO）、陳懿德、陳欣茵、「浩南」鄭伊琪、榛綦，以及最近合作舞台劇《百分百感覺 2024》的顏卓靈都畀Like。

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開心速遞丨「接龍二太」蘇恩磁感慨女演員難覓愛　何沛珈唔拜金：給我幾千萬也不接受

撰文 : TOPick柴犬出動

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