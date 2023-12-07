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【旅遊業】本港第3季旅客數量近1,044萬人次　楊潤雄將任旅遊業策略委員會主席

社會 16:47 2023/12/07

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（陳靜儀攝）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今（7日）在香港酒店業主聯會0年度大會致辭時表示，本港第3季的訪港旅客人數接近1,044萬人次，回復至2017年和2018年平均的68%，提到當局將成立「旅遊業策略委員會」，由其本人擔任主席，廣納策略性建議，以推動本港旅遊業的發展，同時促進旅遊與相關界別融合發展。

楊潤雄又表示，當局會檢視和更新在二○一七年公布的《香港旅遊業發展藍圖》，並會就此諮詢業界，目標於明年推出《藍圖2.0》；另其會領導新成立的跨部門「智慧旅遊工作組」，推動各決策局和部門制定及落實與智慧旅遊相關的措施，透過智能科技提升旅客的旅遊體驗。郵輪旅遊方面，當局會牽頭與其他相關決策局和部門檢視郵輪旅遊的發展，於明年上半年公布行動計劃，目標是在客源市場創造需求、發展郵輪旅遊產品，長遠提升香港作為亞洲郵輪樞紐的優勢。

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責任編輯：黃小冰

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