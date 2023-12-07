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【知識產權】李家超晤世界知識產權組織總幹事鄧鴻森　稱港府會完善知識產權法律制度

政治 16:52 2023/12/07

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特首李家超(右)今日（7日）與世界知識產權組織總幹事鄧鴻森(左)會面。(政府新聞處圖片)

特首李家超今日（7日）與世界知識產權組織總幹事鄧鴻森會面。他表示，特區政府會發揮香港法律和知識產權保障制度的優勢，並會推出多項新措施，包括完善知識產權法律制度、推行「專利盒」稅務優惠、籌劃設立專利代理服務規管安排，以及加強本地原創作品交易買賣，鞏固香港作為區域知識產權貿易中心的地位。

童學園
校長專訪︱圓玄學院轄下5幼稚圓50%課時與外籍教師互動 多元化語境提升幼兒英語能力

李家超指，歡迎鄧鴻森及世界知識產權組織高級別代表團今年再次來港，出席於十二月七及八日舉行的亞洲知識產權營商論壇。他提到，香港在「一國兩制」下，不但是發展蓬勃的國際貿易和金融中心，亦是國家境內唯一實行普通法的司法管轄區，特區政府將繼續與世界知識產權組織保持緊密聯繫和加強合作，推動知識產權發展。

商務及經濟發展局局長丘應樺和知識產權署署長黃福來亦有出席會面。

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責任編輯：區綽彥

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