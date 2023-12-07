靚太安樂窩｜嚴崇天教男士西裝穿搭法　型男魅力閃耀不同場合

▲ 阿天身高181cm，很適合官仔骨骨的西裝Look！

靚仔主持嚴崇天（阿天）除了精通國語、英語外，韓文亦非常流利，所以主持工作不斷，由於工作關係，他經常要穿西裝示人，今集《靚太安樂窩》就邀得阿天為我們分享西裝穿搭法，各位靚太不妨學以致用，趁年底的派對或晚宴，替另一半襯一套型格西裝，讓他型爆全場！

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Tone on tone襯法時尚有魅力

阿天身高181cm，絕對是行走的衣架，所以非常適合官仔骨骨的西裝Look，身為韓國通的他經常主持韓星活動，站在高大的Oppa身旁，一點也不輸蝕，而且潮流感很好，所以他今次會為大家介紹三套西裝的穿搭術，他首先為大家介紹一套比較百搭的卡其色西裝，他表示：「如果想輕便點，就可以不打呔，甚至可以襯馬甲，襯馬甲的話，可以不穿西裝外套。」

▲ 可以配搭煲呔（攝：湛斯雅）

若果想穿出來效果正式一點，他指可以配搭煲呔或者領呔，而這套西裝最特別是Tone on tone（同色系）的襯法，因為有些人會襯白色恤衫，感覺上會穩陣一點，但阿天選擇的恤衫色調與西裝外套相似。

這套西裝還有一個特別地方，就是換了鈕釦，阿天說：「本身的鈕是比較黑色或是白色配搭，現在襯了比較啡色的鈕，都是比較大地色，但感覺有不同層次，色澤亦有不同。」難怪配搭起來，一點也不單調，他利用不同的布料增強層次感，令人不會有沉悶的感覺。

全黑西裝上陣型格而帶潮流感

阿天介紹的第二套西裝以黑色為主，感覺更為正式一點，他表示：「因為黑色對於正式穿法來說，可以說是沒有得輸。其實黑色也有很多不同玩法，首先是我的西裝、恤衫、領呔都是黑色，但黑色的層次其實是有不同，質地上也有不同，例如領呔比較閃令令，另外恤衫比較滑身，外面西裝外套就比較沉一點。」

▲ 利用不同材質營造層次感（攝：湛斯雅）

他又指出這套西裝的鈕釦也很重要，因為它原本的鈕釦比較實色，但阿天的造型師給予意見，將鈕釦轉換成較淺色的，而且有少少花紋，令整體感覺精神一點，所以阿天建議大家在隆重場合可以全黑上陣，型格得來，又帶潮流感。

西裝外套襯白Tee隨意率性

最後一套西裝就比較隨意一點，入面襯白色圓領Tee，阿天謂：「其實襯白色背心亦可以，至於外套方面，比起剛才的較為鬆身一點，因為若果你的西裝外套貼身一點，感覺就會較正式，另外下身的黑色西褲，盡量選最鬆身的。」阿天指造型師說過，想營造隨意一點的造型，如果穿比較貼身的西褲， 雖然顯得腿部線條美一點，但就沒有了隨性舒適的感覺。

▲ 小酒窩很迷人（攝：湛斯雅）

西裝：Carmine Suit（Styled by Dom Cheung）

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責任編輯：Kiwi Lee