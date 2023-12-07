【海外護士】政府提交非本地護士修例草案　特別註冊護士任職5年後可轉牌正式註冊

▲ 政府提交海外護士修例草案，明天(8日)刊憲。(資料圖片)

政府向立法會提交非本地培訓護士修例草案，免試引入特別註冊及有限度註冊護士，申請者無需考試，不過需取得與護管局局認可的正式註冊/登記訓練課程比擬的資格，並符合特別條件。法例於明天(8日)刊憲，下周三首讀及二讀。

其中有限度註冊護士適用於持有有效牌照的安老院、殘疾人士院舍、護養院以及其他醫療機構。申請者取得資格後已有最少一年與受僱有關的全職臨床經驗，管理局可按相關人員先前的臨床經驗對其受聘為護士施加執業條件。

特別註冊護士則適用於衞生署、醫管局、以及醫衞局局長指明機構。申請者取得資格後已有最少3年在診所或醫院工作的全職臨床經驗，並完成與從事護士執業有關的訓練課程。獲特別註冊登記的人的身分，於一間或多於一間指明機構服務，合計最少5年，表現令護管局滿意，可申請正式註冊。

草案建議把符合持續護理教育規定訂為所有正式註冊、有限度註冊以及特別註冊護士續領執業證明書、以及特別註冊護士獲取正式註冊的先決條件。強制持續護理教育計劃的執行方式和主要內容，將由管理局決定。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋