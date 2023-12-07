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癌症殺手｜去年揭肺部有腫瘤　台「桌球之子」楊清順癌逝終年45歲　曾獲兩屆亞運冠軍【附肺癌成因+症狀】

醫健人物 17:11 2023/12/07

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台灣「桌球之子」楊清順昨日（6日）因肺癌病逝，終年45歲。他一生在國際賽獲獎無數，更曾是兩屆亞運冠軍，是不少球迷的偶像，其逝世消息震驚球壇。據了解，肺癌是本港癌症頭號殺手，40歲以上的男士屬高危群組，若出現6大症狀應求醫檢查。

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綜合台媒報道，有「台灣桌球之子」之稱的楊清順，去年發現肺部有腫瘤；經治療後雖好轉，但終不敵癌魔，於昨日（6日）凌晨因肺癌惡化病逝，享年45歲。不少球迷感到不捨，桌球協會亦發文悼念：

「感謝你，曾經為台灣撞球，寫下美好又絢麗的一頁篇章，曾幾何時，一支筆會比球桿，變得如此的沉重而難提起。」

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18歲一賽成名 奪亞運冠軍兩連霸

楊清順於1996年正式成為職業桌球手，年僅18歲的他奪得第29屆大阪全日本錦標賽冠軍，成為該賽事史上最年輕的冠軍而成名。他多年來積極參加各地大型比賽，多次獲得國際性大型花式桌球比賽的冠軍，當中連霸兩屆（1998年、2002年）亞運會桌球個人賽的冠軍及勇奪2001年世運冠軍，其球技讓人留下深刻印象，

主要獲獎紀錄：

1996年第29屆大阪全日本錦標賽冠軍（該賽事史上最年輕冠軍，18歲）
1998年曼谷亞運九號球單打金牌、8號球雙打銀牌
2001年秋田世界運動會9號球個人賽金牌
2002年英國世界男子花式撞球錦標賽季軍
2002年釜山亞運會花式9號球個人賽金牌
2003年第11屆亞洲花式撞球錦標賽銀牌
2005年全國運動會男子9號球個人賽季軍
2006年Mezz 9號球盃大賽冠軍
2009年高雄世運男子花式9球銀牌
2009年香港東亞運動會男子花式9球銀牌

楊清順最後一場國際賽事，是在2009年參加香港東亞運動會男子花式9球個人賽，拿下銀牌佳績。賽後他接受傳媒訪問，表示「希望比賽節奏放慢一點」，保持職業球手的專業。他2010年宣布「封桿」，逐漸淡出球壇，其後曾到內地發展，再回高雄與朋友開球館，更自創品牌「順皮頭」。

去年確診肺癌 病情反覆

直到去年，有消息指楊清順罹患肺癌。台灣撞球總會常務監事張明雄向傳媒透露，指楊清順肺部腫瘤確認是血管瘤，且位置靠近心臟；由於確診時癌細胞已擴散至動脈，故難以動手術完全切除，只能做化療。

不過，楊清順覺得化療「很痛苦，時好時壞」，故後來選擇以放射治療控制病情，在過去一年低調休養，病情一直有好轉。直到昨日突然傳出病逝消息，震驚球壇。不少球迷形容楊清順是「一代傳奇」，「學生年代的偶像」，大感可惜。

肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

肺癌常見6大症狀：

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40歲以上男性屬高危

肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

第一期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

第二期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

第三期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

第四期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

罹患肺癌4大常見成因：

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責任編輯：羅嘉欣

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