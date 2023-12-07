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【區議會選舉】選舉論壇不設辯論環節　陳婉嫻︰擔心有人搞事屬杞人憂天

政治 17:09 2023/12/07

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新選制下的首次區議會選舉周日舉行。（政府新聞處圖片）

新選制下的首次區議會選舉周日舉行，港府在近月進行鋪天蓋地式宣傳，工聯會會務顧問、前立法會議員陳婉嫻認為，今次選舉「縱然予人清一色的感覺」，但如果能在候選人之間製造良性競爭，對整場選舉才會有幫助。

陳婉嫻今日在報章撰文舉例指，可在地區舉辦選舉論壇，並讓候選人之間互相質詢，如果一場不夠，便多辦數場，讓更多市民參與才是最好的宣傳。

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早前香港電台及再出發大聯盟都有舉辦選舉論壇，但不設辯論環節，陳婉嫻直言，本港社會現已恢復平穩，現時才是最理性討論社會問題的最佳時候，「擔心混亂？擔心有人搞事？擔心候選人互相批評？統統都是杞人憂天。」她又提到，近日在電視選舉論壇上，看見一些候選人的演說能力有待改善。

政府製造氣氛與候選人良性競爭氣氛不同

陳婉嫻表示，選民投票意慾主要視乎選舉氣氛、個人立場和候選人吸引力等因素。她指政府落力製造的「第三方人為」選舉氣氛，與以往候選人根據個人能力比拼，所產生的良性競爭氣氛非常不同。

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記者：戴朗希

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