兒童健康丨聖誕家居佈置潛伏3大致命危機　專家教實用貼士護嬰幼兒

▲ 聖誕家居佈置潛伏3大致命危機，專家教實用貼士護嬰幼兒。

臨近聖誕，不少人家中都會開始出現聖誕裝飾佈置，然而也可能暗藏危機。近日巴西一名10歲男童就因幫忙佈置聖誕樹，而意外觸電身亡。有外國兒科護士團隊分享，聖誕樹上隱藏3種可對兒童造成致命的危機，同時傳授護嬰幼兒的實用貼士。

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據《太陽報》（The Sun）報道，由兒科護士團隊營運的嬰幼兒急救教育專頁「CPR Kids」指出，聖誕樹對孩子構成3大潛在危險：

1. 聖誕樹裝飾品

專頁的社交媒體經理Casey de Farria指出，孩子可能會把裝飾品放入嘴中，因此家長應要留神未正確固定的不同部件裝飾品。一些裝飾品的頂部，用作固定的繩子有時是可拆卸，因此幼兒有機會會誤吞。

而家長應特別留意玻璃製的裝飾品，因玻璃聖誕裝飾品對幼兒很有吸引力，但也很容易破碎。有些裝飾品更可能含有鉛、汞或二氯甲烷等，如果兒童觸摸或吞嚥，可能會導致中毒，或令玻璃碎片流入消化道。

2. 電池

有家長也向Casey表示，要特別注意聖誕燈的電池。該名家長憶述自己的經歷，指電池洩漏酸性液體，而該名家長沒有留意到，手上沾染酸性液體後，再放在臉上，結果導致嘴唇和臉都被燒傷。

Casey提醒，家長應檢查裝飾品及孩子收到的任何新玩具，留意是否有小電池，如誤吞或會導致內部燒傷。

而據《每日郵報》（dailymail）報道，巴西10歲男童Augusto Dalmaz Bonato在11月30日，就因在家中幫忙把聖誕樹裝飾燈點亮，而意外發生觸電事故，被爸爸發現時已不省人事，送院後留醫深切治療病房，不幸於2日後身亡。

3. 燈

裝飾聖誕樹的閃爍燈串，最好放在孩子接觸不到的地方。同時應經常檢查燈上的小燈泡是否有脫落情形，以免孩子會誤吞。

Casey分享，可在聖誕樹周圍設置柵欄，以阻止孩子接近聖誕樹。而家長也可以試著抬高聖誕樹，將裝飾品放在觸摸不到的地方，以及剪掉較低的樹枝。此外，也可以用貼紙及絨球裝飾品來作裝飾，或在較低的樹枝放上鈴鐺，當嬰孩接觸到聖誕樹時，家長便會留意到。

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責任編輯：王明芳