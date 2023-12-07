【非法油站】消防搗破青衣屯門5個非法加油站　今年撿獲非法燃油量較去年升3成

▲ 消防處聯同警務處及海關搗破5個非法加油站。（黃傑偉攝）

消防處聯同警務處及海關，於昨日及今日（6-7日）展開打擊非法加油站代號「新亅行動。在青衣及屯門搗破5個非法加油站，檢獲2.5萬升非法燃油，行動中檢控5名涉案男子。

助理消防區長黃惠文指，行動中在青衣青尚路、屯門康寶路及楊青路，共搗破5個非法油站，檢獲2.5萬升非法燃油，3輛油缸車及一批入油工具，市值56萬元，即場發現3輛危險品車輛違反消防規例，並截獲5名涉案男子，5人涉嫌違反危險物品條例危險物品管制規例及消防防消除火警規例將被檢控。於今年1月至今，特遣隊採取多次行動，檢獲超過50萬升非法燃油，市值超過1,000萬元；亦超越2022年充公38.5萬升非法燃油數字，升幅近3成。

高級消防隊長王洪烈指，非法油站經營各有不同，例如以油缸車直接轉注燃油，或利用不合消防規格俗稱「骰仔缸亅容器及以油筒置於密卡貨車內，目的為掩人耳目逃避執法人員調查，近期不法油站轉變經營方式，包括轉移地點及營運時段，並以私家車巡查，以逃避執法人員偵查。

消防處過去一年共展開60次巡查，並作出200次檢控，已經有被捕人因為經營非法油站被判入獄。消防處呼籲，市民不要經營及光顧非法油站，因非法油站沒有安全消防設施。市民如發現非法油站，可致電消防熱線27238787舉報。

▲ 非法加油站。（黃傑偉攝）

▲ 非法加油站。（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉