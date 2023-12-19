濕疹困擾｜腳底曾長滿膿皰寸步難行　90後健身教練戒類藉運動淬鍊心志

▲ （吳霆俊攝）

今年25歲的健身教練Jack自小患有嚴重濕疹，數年前決心戒類固醇，花兩年重拾健康皮膚。原以為膚況已變得穩定，卻因備戰健美比賽而再度復發。歷盡戒類、復發的苦痛，Jack指已接納濕疹是身體的一部分，其狀態好與壞在於如何照顧身體，以及用甚麼心態看待。

自小皮膚紅腫癢痛、出水流膿已是平常事，發作時用類固醇藥膏、抗敏感藥抑制，有時痕至無法睡覺也需服藥。以前用西藥對Jack而言，是恢復正常外表和生活的方法。惟濕疹反覆影響膚況，發作時他便躲在家不見人，若要外出，夏天也照穿長袖蓋住患處，因怕異樣眼光：「好多濕疹患者都不想社交，怕別人看到自己皮膚爛晒，怕別人嫌棄的眼神，但有時都是自己個腦作怪，預判了他人，令自己更辛苦。」

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腳底長滿含膿水泡

家人曾為Jack物色不同療法，惟功效不大，反而令他愈試愈氣餒。「小時候會埋怨父母，為何不處理好我的身體才讓我長大？為什麼偏偏全家只有我要受這種苦？但其實他們只是普通人，能力有限；而且濕疹情況難以預計，即使跟足（治療）指示，也不保證會康復。當試盡不同方法仍未如理想，這種落差總令人失望。」

最嚴重的一次，是因生日「破戒」吃多了甜食、炸物等，使全身發炎，更嚴重的是腳底佈滿如汗皰疹般的含膿水泡，並逐漸變大。帶異味的膿液會沾濕襪子和被單，雙腳痛得寸步難行。Jack心知不妙便到急症室求醫，經口服類固醇、抗生素、殺菌藥水作急性治療後，才慢慢康復。

決心戒類全身紅腫脫皮

至數年前一次恆常覆診，醫生指類固醇藥膏似乎無法控制Jack的濕疹，用量也愈用愈大。故須為他處方更高強度的類固醇，但若用後仍無好轉，則有機會需轉用環孢素。Jack開始覺得不妥，質疑為何持續用藥仍無改善，反而像惡性循環？「開環泡素之前要我簽紙，我覺得好有問題。為甚麼次次覆診都要加重藥，要加到幾時？我年紀輕輕已要用上這麼強的藥物，日後如何是好？」其後他花年多時間上網找方法治病，濕疹，汗蒸、針灸、火罐都試過，最後決心踏上戒斷類固醇之路。他感歎：「我按着醫療體系所有方法治療，最後落得這樣的結果，但我沒做錯任何事啊。」

▲ Jack指現階段會盡力照顧好身體，循序漸進地鍛煉，讓膚況穩定變好後，再找個身體能適應的方式備戰下次比賽。（吳霆俊攝）

戒類期間，Jack全身紅腫，皮膚乾燥至龜裂，更不時會出水流膿。傷口黏住衣服，穿脫時更會因拉扯時擦損。更痛苦的是洗澡，當水流過佈滿全身的傷口，更覺劇烈刺痛，而每次照鏡更是打擊。「即使想不照鏡，濕疹長在手腳上，也看到皮膚紅晒、爛晒，即使不看也感受得到。其他不適如痕癢、出水、龜裂等感覺，每一分、每一秒都在身上提醒你皮膚狀態不佳。」

戒類是場持久戰，Jack當時大部分時間只能躲於家中，甚麼都做不了，期盼着皮膚康復的一天。嚴重時睡醒會發現皮屑掉滿一地，走到哪掉到哪。「全身體無完膚，根本在過非人生活。那刻我在想，若我連形象都可不顧，就可以全力集中於對抗濕疹，故我下定決心剷光頭，外在的一切都不重要了。」

備戰健美比賽突然復發

後來遇上沿用自然療法的調理師，以不同方式為Jack加速康復進度，戒類約兩年半左右膚況已變得穩定，Jack形容當時皮膚9成半回復正常：「皮膚好到像康復了般，好開心，終於能過正常人的生活。」

喜愛健身的他其後更開始準備健美比賽——一日五餐由媽媽一手包辦，要吃夠1公斤雞胸肉，配菜也只得白飯和烚西蘭花，一星期更操練足6日，只得一天休息。面對比賽壓力，飲食及生活習慣突然急劇轉變，加上濕疹患者腸道本來就較弱，消化不暢更易令身體亮起警號。「距離比賽只剩兩個月，皮膚開始敏感泛紅，一星期後逐漸變差，如掉皮、裂開、出水等。」當時Jack仍想堅持備賽，嘗試服不同營養補充劑急救，卻仍無改善。

家人看到Jack從頭到腳都敏感紅腫，精神也變差，曾勸服他放棄比賽，但Jack仍選擇「頂硬上」挑戰，想不受身體限制、全力地去做。「那刻不斷想，已經走了7成的路，放棄好不值。但身體狀況不佳，這令我好氣餒，為甚麼做不到？內心不斷交戰，要放棄還是堅持？好掙扎。」

學習自愛 與身體溝通

之所以如此堅持，源於一個願望：「我想證明濕疹可以根治，患濕疹都可以比賽；我為這目標努力了許久，想上台比賽，我不想輕易放棄，死頂都要上。即使全身爛晒都要照上台，我也要知道我是做得到的。」

其後因家人強烈反對，他才開始醒覺要照顧身體。「家人跟我說，你要傷害自己的身體至多深，去完成這件事？是否要重回以前的劣況？即使上了台，但全身爛晒，家人看到會開心嗎？我便開始反思究竟比賽是為了甚麼。而最深刻的，是爸爸的一句：『你跟教練說不比賽了，你老豆不讓你比賽，你把責任推在我身上，這非你的責任。』他語氣好重，我當下聽到眼濕濕，因他太了解我了。他知道我死牛一邊頸，要做就會盡做、會頂硬上，他為我好才出此下策。」

健美比賽的意義，除了是讓Jack站在台上展示努力成果，更盛載着他健身路上的成長——以前常被膚況影響自信心，他藉健身改善身形、重拾自信，也從中磨煉心志，學習即使多辛苦也要堅持完成目標。被家人勸服後，Jack才驚覺自己衝得太盡，反思健康才是一切的根基：「健康遠比成就重要，這次經歷提醒了我，別因醫好了傷口就忘了當初的痛。濕疹像是我跟身體溝通的方式，當我做得差，它的狀態就會差，故我要更懂得照顧自己、更愛自己。」他隨即重新調理身體、注重飲食及生活習慣，先養好身體。

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盼以自身經歷感染他人

畢業後成為健身教練，除了希望幫助學員改善體形，Jack更期望以自身經歷感染他人，讓這份正面、堅毅心態成為他們生活不同範疇的力量來源。面對無從預計的濕疹，Jack不再害怕或絕望，選擇積極面對：「接納這個病是身體的一部分，我如何看待、應對這個病，抱甚麼心態更加重要。我不再因濕疹而產生許多負面能量，不再抱怨、覺得自己受害於此症。有濕疹又如何？限制我們的不是濕疹，是思想，你有沒有勇氣前行，賦予自己能力去做正常人所做的事？這才是我最注重的。」

他視濕疹的苦痛為成長的見證，現在更在社交平台（Instagram ＠eczema__warrior)分享經歷，盼可成為同路人的力量：「天不會給你處理一個超乎你能力範圍的難題，它知道你能應付，方給你一個磨煉，讓你成長。可能個天睇得起我，讓我感受這份苦痛，並化成任務幫更多患濕疹的人。我想行出來讓大家知道，其實濕疹康復並非無方法、無希望，我都可以從好差的狀態變好，你都做得到。」

記者：吳霆俊

場地提供：Fitness Realm