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叠影狙擊丨黃宗澤黃浩然決一死戰　娜姐爆升降機對決暗藏玄機

娛樂 17:45 2023/12/07

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

《叠影狙擊》

黃宗澤、周秀娜、黃浩然主演TVB台慶劇《叠影狙擊》在今晚（12月7日）播出大結局，而昨晚（12月6日）《叠影狙擊》，Mag姐（張慧儀飾）、「金先生」楊俊傑（關禮傑飾）被警方發現洗黑錢罪證，Mag姐向警方供出梁曦（周秀娜飾）是「金夫人」，由於梁曦一直扮死，借用其身份的孖生家姐魏曉晨（周秀娜分飾），則被警方邀請協助調查。

另邊廂，俊傑的妻女被梁曦綁架，俊傑為此活捉曉晨，跟梁曦在貨倉交換人質，雙方爆發激烈槍戰，趕到的晟杰（黃宗澤Bosco飾）、曉晨被梁曦捉走，原來梁曦欲借涂文諾（黃浩然飾）之手殺死曉晨，並借屍還魂以曉晨的身份生活…

叠影狙擊丨朱鑑然坦言演飛飛挑戰演技　太投入角色臨場「加戲」

《叠影狙擊》

Bosco與陳少邦展身手

而昨晚《叠影狙擊》大型槍戰動作場面，周秀娜與Bosco兩大主角分別大顯身手。劇中，曉晨、梁曦再度同框兼上演槍戰，一人分飾兩角的娜姐受訪時坦言最怕頭髮亂了：「我演完家姐，之後要再拍一次妹妹嘅戲，打完一輪頭髮亂晒，個妝花晒，之後又要化番靚妝，時間又緊迫，同埋演姊妹相逢嘅心情好複雜！」

另一亮點，變節成為梁曦手下的龍少（陳少邦飾）與Bosco埋身肉搏，少邦更差點以電線勒死Bosco，少邦受訪時回想拍攝前也做足準備：「我有預先拉筋，同Bosco近年冇拍打戲，但佢好好身手冇整傷我，武指都問我哋做唔做到呢啲動作先度畀我哋，最後拍得好順暢！」

《叠影狙擊》

揸槍揸到隻手冇知覺

而在今晚（12月7日）播出《叠影狙擊》大結局，最期待的畫面要數曉晨與梁曦兩姊妹在貨𨋢以手槍互相對峙的壓軸「無間道式」對峙。

周秀娜受訪時自言該幕戲印象深刻：「我要演晒兩姊妹，嗰場戲淨係換衫都換咗幾次，加上梁曦要解釋點解設局攞曉晨身份，同埋又要發洩情緒，表現癲癲哋嘅狀態！我又拍咗好多take，揸槍之餘仲要兼顧做戲好攰！」

《叠影狙擊》

娜姐坦言，揸槍揸足一日消耗極多體力：「一路都揸住槍冇放低，嘩！真係好攰，即係你一路要hold到個姿勢，每次NG後放低支槍，隻手好似冇咗知覺。」她並指由於貨𨋢面積細，預留位置打燈及設置攝影機也很難搞：「hold住部貨𨋢都搞咗好耐，有時有人落貨又突然有聲，所以拍攝都有困難。」

周秀娜特別預告在貨𨋢對決有玄機：「導演特登喺呢個位置拍，究竟家姐定妹妹會開槍？邊個會冇事？呢個係導演特登設計！」

談到姊妹持槍對峙一幕有幾分似電影《無間道》中梁朝偉、劉德華的天台對峙戲，周秀娜說：「《無間道》咁經典，大家睇到呢啲場面當然會諗起套戲，我知道導演好鍾意《無間道》，唔知係咪特登致敬呢？」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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