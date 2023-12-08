靚媽精明眼丨小朋友飲牛奶愈少添加劑愈好　盤點50款不含添加劑牛奶名單

▲ 盤點50款不含添加劑牛奶。

【牛奶/添加劑/營養/兒童健康】牛奶含豐富鈣質和蛋白質，是很多小朋友的早餐良伴。不過市面上部分牛奶會加入各種添加劑，家長應該如何挑選？TOPick近日檢視61款牛奶及牛奶飲品，當中有50款不含添加劑，成分較為天然。

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1盒牛奶可含多達6種添加劑

TOPick搜羅市面61款牛奶及牛奶飲品，包括「維記」、「雀巢」、「十字牌」、「明治」等常見品牌，檢視各款牛奶的成分表是否標明含有穩定劑、乳化劑、調味劑等添加劑。

結果發現，有11款產品含有至少2種添加劑，當中有2款更標明有多達6種添加劑。至於其餘50款牛奶產品，成分較為天然，基本上只含有牛奶、水、乳固體、維他命等。

50款不含添加劑牛奶

TOPick整合50款不含添加劑的牛奶名單，點擊下圖看各款牛奶成分：

冷藏牛奶

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常溫牛奶

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營養師：調味劑可免則免

營養師李杏榆（Annie）接受TOPick訪問時表示，市面上的牛奶未必全部都是純牛奶，部分會加入水、維他命、添加劑等。另外，由於脫脂或低脂奶抽起了奶的脂肪，水和奶脂的比例會失衡或分離，廠商在製作過程中可能會添加乳固體、乳化劑、穩定劑等等，因此相對地，添加的成分會較全脂奶多。

她指出，對於高鈣低脂或脫脂奶，添加劑如乳化劑、穩定劑是必要的。但部分風味牛奶會加入調味劑，對小朋友而言，其實可免則免。

Annie強調，牛奶愈少添加劑愈好，代表成分愈簡單，愈接近純牛奶，而她個人較為推介全脂牛奶。她又補充，如小朋友患有乳糖不耐症，家長購買牛奶時，可留意產品包裝及成分表，挑選無乳糖牛奶。

另外，她亦拆解了冷藏牛奶和常溫牛奶的分別，指冷藏牛奶使用「巴士德消毒」，以較低溫度殺菌，保質期較短；而常溫牛奶經「超高溫處理 UHT Processed」，可保存較長時間。兩者在營養成分上則沒有太大差異。

2種添加劑或會引致腸炎

中文大學曾於2017年發表有關炎症性腸病的報告，研究團隊指，海外有初步研究發現，食物添加劑與炎症性腸病有關。實驗中的老鼠進食添加劑「Carboxymethyl Cellulose （CMC，即E466」 及「Polysorbate 80」（P80，即E433）後，腸內有克隆氏症的發炎症狀，即腸道慢性發炎和潰瘍。

中大醫學院內科及藥物治療學系教授黃秀娟早前表示，海外已有初步研究發現食物添加劑，或增患克隆氏症這種炎症性腸炎風險，而實驗鼠進食添加劑後腸內有克隆氏症的發炎症狀。她強調，並非叫兒童完全不要吃，但不要飲用過多，有些兒童日日飲，如本身基因已有問題，就更容易發病。

腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙表示，暫未證據顯示以上添加劑會為人體帶來甚麼影響，但含添加劑的牛奶的營養價值，一般較純鮮奶為低，「視乎不同人的需要與經濟考慮，鮮奶營養價值較高但容易過期，售價亦可能較貴」。

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責任編輯：沈佩珊