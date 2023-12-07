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學童輕生︱11個月31宗學生輕生創本港10年新高　解構學業壓力4方面扶持學童

兒童健康 18:57 2023/12/07

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

全港中小學今年首11個月就有31宗學生懷疑自殺身亡個案，為過去10年新高。

香港，一個以學術卓越和繁榮活力聞名的城市，正面臨一個令人擔憂的問題：學生自殺率不斷上升。全港中小學今年首11個月就有31宗學生懷疑自殺身亡個案，為過去10年新高。這數字突顯了需要立即應對的迫切性，和全面支援系統以應對令人痛心的學童自殺趨勢。

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學業壓力：

香港的教育制度素來有嚴謹的標準及要求，學生在追求卓越的同時，亦承受著巨大的學業壓力。我們必須承認，只著重於分數可能會對學生的心理健康產生不利影響。我們必須改變舊有觀念，明白教育的價值不只是學業上的成功，更包括培養社交和情感的發展。

培養社交及情感健康：

為了應對不斷攀升的學生自殺率，我們必須優先考慮兒童的社交及情感健康。學校應實施全面的心理健康計劃，包括輔導服務、壓力管理技巧和情緒韌性訓練。裝備學生以應付生活上的挑戰，使他們能夠發展健康的應對機制，並建立強大的支援網絡。

家庭的角色：

父母在塑造兒童的心理健康方面扮演著關鍵角色。鼓勵家長實踐正向管教是十分重要，當中強調開放溝通、主動聆聽和情感支援。藉著營造充滿愛的家庭環境，父母可以幫助減輕兒童在外面所面臨的壓力。此外，父母也應先學懂自我關懷，因為他們的心理健康直接影響家庭的互動。

多方合作：

應對學生自殺危機需要社會中所有持份者的共同努力。學校、家長、教育機關、心理健康專業人士和政策制定者，必須合作制定全面且以實證為基礎的策略。當中包括消除對心理健康問題的污名化，公眾教育宣傳，確保所有學生能夠獲得及可負擔得起的心理健康服務。

投資心理健康支援系統：

要有效應對不斷上升的學生自殺率，必須充分配置資源支援心理健康計劃。其中包括增加聘用學校輔導員和心理健康專業人員，為教師提供心理健康意識培訓，建立學生可以匿名尋求幫助的熱線和網絡平台。通過投資這些支援系統，我們可以為學生創造安全的空間，讓他們表達自己的擔憂並獲得所需的幫助。

在救助兒童會，我們投資兒童的未來。香港學生自殺率上升的問題令人擔憂，我們需要立即行動。我們多管齊下，透過倡導減輕兒童學業壓力，促進兒童社交及情感發展，鼓勵家長正向管教，並投資心理健康支援系統，共同創造一個有愛和包容的環境，培育學生在學業、情感和心理方面全面發展。社會各界有共同責任意識這一危機的迫切性，並為我們的下一代提供所需的支持。

標題經TOPick編輯修改，原題為《應對香港學童自殺率飈升》

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撰文 : 司徒恩 香港救助兒童會總幹事

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