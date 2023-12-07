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Band1中學丨聖馬可中學開放日2000人出席 中一50個自行名額人人均有面試機會

升學教育 17:50 2023/12/07

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

東區傳統名校聖馬可中學在12月2日舉行了升中講座暨開放日。

東區傳統名校聖馬可中學在12月2日舉行了升中講座暨開放日。上下午各舉辦一場講座，禮堂座無虛席，學校更要開放五、六樓全層作現場轉播。全日約有2000人出席，可謂熱鬧非常。 

最新影片推介︰

童學園
校長專訪︱圓玄學院轄下5幼稚圓50%課時與外籍教師互動 多元化語境提升幼兒英語能力

講座形式別具心思，由學生「擔大旗」，包括主持講座的中一學生、展現聖馬可強項的中文辯論隊、英語話劇隊及樂團代表、分享學習成果及心得的初高中學生代表等。不同年級的學生在講座的舞台上挑起大樑，反映了聖馬可中學重視培育學生的領袖才能，提供不同機會和舞台讓他們發光發亮。當日，學生代表與校長、副校長互動對談，在對話中呈現學校既重視學生的學術表現，亦重視多元才藝的發展。
 
陳思茵校長在講座中特別強調學生對學校的歸屬感。即將迎來75周年校慶的聖馬可中學承傳精神濃厚，在升中講座中，畢業生也回母校向「未來的學弟學妹」分享以往校園生活的點滴，以及母校對其成長的正面影響。
 
該校下學年中一自行收生共有50個名額，每名申請者均有面試機會。面試將在明年3月9日及16日舉行，分兩個環節。首先，學生須以英文朗讀一段文字，再圍繞該段文字與老師進行英語對話，過程約3-4分鐘。之後，負責面試的老師會與申請者談談學習、成長及課外活動，進一步從不同方面了解申請者。最後會請家長加入，以了解他們對教育、育兒及家校合作的看法。

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同日，學校舉行了疫後的首個開放日，讓來賓親身與學校師生接觸，體驗聖馬可的多元特色。開放日既有靜態的展覽，亦有互動體驗環節，如：操場上的大型科學實驗、美術室的手繪工作坊、家政室的小食製作等；當然少不了聖馬可的「皇牌」隊伍──中文辯論隊、英語話劇隊及樂團的表演。開放日由學生主導，活動多元，氣氛熱鬧。

更多港島九龍新界Band1中學面試題，立即查看【中一面試特輯】 

責任編輯：鄺嫻

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