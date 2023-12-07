自由之聲｜揭真人真事拐賣兒童真相　美國上映16日票房破1億美元

▲ 盧卡斯阿維拉飾演拉丁美洲男童米格。

人口販運問題一直存在於國際之間，雖然未完全解決，但對於不少人來說仍較為陌生。近日《自由之聲》於全球各地上映後引起極大回響，人口販運議題才重新得到關注。大眾可透過電影了解各地販賣兒童的慘況，從而深思如何為解決販賣兒童問題。

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《自由之聲》由真人真事改編，主要講述美國國土安全部探員提姆巴拉德（占卡維素飾）多年來致力偵辦戀童癖的案件，曾逮捕過二百多位相關罪犯。在某次辦案過程中，他從兒童販賣罪犯手中救出一名慘遭毒手的拉丁美洲男童米格，從而得知米格的姐姐羅西奧仍被犯罪集團囚禁，每一刻都正飽受折磨。

為了拯救米格的姐姐，提姆毅然辭去工作，闖入哥倫比亞叢林，直搗兒童販賣集團的地盤。行動雖驚險萬分，提姆卻無懼生命危險，只為救贖年幼的靈魂，讓女孩擺脫慘不忍睹的命運重獲自由，決心為無辜孩子帶來一絲希望曙光……

無懼驚險救出無辜孩子

《自由之聲》改編自真人真事。占卡維素飾演的提姆巴拉德（Tim Ballard），在美國中情局和國土安全部都工作過，他花費了12年的時間，處理兒童犯罪品和販賣問題，卻無法真正拯救被害兒童，令他感到沮喪。故他決定辭職，擺脫官僚主義，以教育公司的名義成立「地下鐵路行動」，招募退役的海豹部隊隊員、陸軍特戰部隊、中央情報局、聯邦調查局、國土安全部的成員，組成打擊兒童色情的救援組織。Tim本身有9個孩子，其中兩個就是從首次拯救行動救出來後收養的，他的英雄事蹟實在扣人心弦。

▲ 戲中講述一對姊弟同被拐走。

案例為主 動作戲為次

《自由之聲》的預告片包含大量打鬥、槍戰、追逐等刺激動作場口，令觀眾誤以為《自由之聲》的定位類似於丹素華盛頓主演的《叛諜裁判》系列電影，採取正義一方教訓壞人的路綫。然而片中透過畫面及對白揭露不少現實真實存在的兒童販賣產業鏈內容，當中的案例、情節、數據令人瞠目結舌，感同身受，心情頗為沉重。

占卡維素之所以能夠在片中扮演原形主角，原來是本尊的指定要求。即使Tim的身材較矮、髮色也較深，兩人於體形上存有差異，但他仍然希望角色由占卡維素飾演。因Tim認為占卡維素是一位偉大的演員，他坦言最喜歡的電影就是由占卡維素飾演耶穌的《耶穌受難記》，相信他能勝任角色。

提高社會關注

與《耶穌受難記》一樣，《自由之聲》歷經重重磨難才得以上映，幸而於美國上映時贏盡觀眾掌聲，短短16日票房突破1億美元。其後更超越荷里活大片《職業特工隊7》，成為年度賣座奇蹟。

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其實《自由之聲》由拍攝到上映，都與戲內劇情一樣歷盡艱辛。它早於2018年已拍攝完畢，發行權售予二十世紀福斯，但當時公司正好被迪士尼收購，令《自由之聲》暫緩上映。隨後製作人員從二十世紀福斯重新購回發行權並售予天使製片室，才能於5年後重見天日，繼續發出自由之聲。

除此之外，《自由之聲》的有趣之處在於電影公司為了宣揚《自由之聲》的訊息，希望令更多人關注販賣兒童的問題，故特別設立「助鄰共賞」（Pay It Forward）電影捐贈戲票計劃，由占卡維素拍攝短片呼籲入場觀眾捐款，讓有意觀賞但未能負擔的觀眾有機會免費入場，從而擴大電影的迴響，提高社會關注。電影更強調每位入場觀眾均為終止兒童販賣的英雄，做法創新兼有意義。

記者：傅承嘉